35 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Une nouvelle semaine commence et notre récapitulatif quotidien revient, ponctuel à 6h30 du matin. Bienvenue!

Aujourd’hui est fêté un discours de pomme, et nous connaissons déjà certains contenus liés à iOS 15 et iPadOS 15, et les nouvelles applications Apple Watch.

Nous avons interviewé le Chef de la division grand public de Huawei Espagne, Fred Wang, qui nous dit ce qu’ils recherchent avec HarmonyOS.

Comme chaque week-end, nous avons publié une bonne poignée de reportages et d’actualités. Les complets en valent la peine Examen des ordinateurs portables Nokia X20, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 10 5G et Microsoft Surface Laptop 4. De plus, les rapports de la curieuse histoire du Thermomix, comment manipuler le CPU de l’ordinateur à partir de Windows 10, qu’est-ce que le projet Starline, comment réduire les attaques dans Windows 10, des ventilateurs bon marché pour l’été, un guide d’achat de la machine à glaçons et bien plus encore.

Actualités technologiques

Vous pouvez désormais utiliser Tinder sans craindre de croiser votre ex ou des connaissances. Lire les nouvelles

Le nouveau chef de la division grand public de Huawei Espagne, Fred Wang, parle de première main du système d’exploitation HarmonyOS. Lire l’entretien

Le Samsung Galaxy S21 FE est divulgué avec de nouveaux rendus et fonctionnalités. Lire les nouvelles

Il s’agirait des nouvelles fonctions Twitter de « changer qui peut répondre » et de « mode sans échec ». Lire les nouvelles

Téléphones portables

On vous dit le bon et le mauvais du Nokia X20. Lire notre analyse et avis

Le processeur Snapdragon 895 pourrait utiliser des transistors de Samsung et non de TSMC, selon des sources fiables. Lire les nouvelles

Un nouveau Redmi avec 5G, le Redmi Note 10 5G. Lire l’analyse et l’avis

Ce seraient les nouvelles applications qui seraient annoncées pour l’Apple Watch. Lire les nouvelles

Ce sont les principales nouveautés qu’Apple présenterait pour iOS 15 et iPadOS 15. Lire l’actualité

Nous avons minutieusement testé le produit phare d’Oppo pour 2021, le spectaculaire Oppo Find X3 Pro. Lire notre analyse et avis

L’attendu est là test du mobile le plus puissant de Xiaomi, le Mi 11 Ultra. Lire notre analyse et avis

Ordinateurs et tablettes

Microsoft mettra désormais automatiquement à jour votre ordinateur vers la nouvelle version de Windows. Lire les nouvelles

Tout le bien, et le moins bien, du dernier ordinateur portable de Microsoft, le Surface Laptop 4. Lire l’analyse et l’avis

Comment contrôler et modifier l’utilisation du processeur dans Windows 10 et pourquoi c’est si important. Consultez le tutoriel

Points clés que vous devez sécuriser dans Windows 10 pour réduire les risques contre d’éventuelles attaques. Lire le rapport

Mode de vie

Qu’est-ce que le projet Starline de Google ? L’avenir des communications hyperréalistes. Lire le rapport

Huawei Watch 3: Pourquoi cela peut être un rival difficile à l’Apple Watch. Lire le rapport

La curieuse histoire du Thermomix : du mixeur pour soupes épaisses au robot culinaire le plus vendu au monde. Lire le rapport

Guide et conseils pour acheter un fer à lisser et choisir le bon modèle. Consulter la liste

Grils électriques : conseils et guide pour l’achat d’un barbecue électrique. Consulter la liste

C’est la température idéale pour mettre la climatisation en marche et économiser sur la facture d’électricité. Lire les nouvelles

La technologie en vacances : les appareils indispensables à emporter avec soi cet été. Lire le rapport

5 ventilateurs pas chers à moins de 30 euros qui bénéficient de la livraison gratuite. Lire le rapport

Guide et conseils pour acheter une machine à glaçons à la maison. Consulter la liste

Lidl met cette machine que vous avez voulu avoir toute votre vie à vendre pour seulement 24,99 euros. Lire les nouvelles

Moteur

Fiat ne fabriquera également que des voitures électriques en 2030. Lire les nouvelles

C’est le nouveau YouTube Music sur Android Auto et il a une nouvelle interface. Lire les nouvelles

La science

Les humains pourraient disparaître dans 100 ans à cause du changement climatique, selon Barack Obama. Lire les nouvelles

Qu’est-ce que l’aérographe, le matériau solide 7 fois plus léger que l’air et plus dur que l’acier. Lire les nouvelles

Ce yacht de 160 mètres a des voiles solaires et ne nécessite pas de vent au sommet. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Le téléphone du vent, une cabine déconnectée utilisée par des milliers de personnes pour parler avec leur défunt. Lire les nouvelles

Microsoft Excel est désormais officiellement un eSport. Lire les nouvelles

Ils inventent un troisième œil pour que ceux qui regardent leur mobile dans la rue ne heurtent pas les lampadaires. Lire les nouvelles

L’historienne devient virale sur TikTok pour ses “trucs” hilarants pour devenir une experte en art. Lire les nouvelles

La première technologie portable a plus de 300 ans : une bague boulier de la dynastie Qing. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!