35 costumes d’Halloween effrayants pour 2021

Quand il s’agit de quoi porter à Halloween, vous pouvez choisir d’aller dans l’une des nombreuses directions différentes. Certains aiment attraper leur partenaire et aller avec un joli costume de couple, tandis que d’autres préfèrent aller avec un costume sexy. Mais puisque vous lisez ceci, je suppose que vous préférez le choix classique – un costume d’Halloween carrément effrayant. Si vous cherchez à tout mettre en œuvre cette année, laissez-moi vous dire que vous avez le choix.

Que vous canalisez vos personnages effrayants préférés de films (hum, Carrie, la nonne, Michael Myers, la liste est longue) ou que vous vouliez aller avec un costume traditionnel de zombie ou de clown, il y a beaucoup d’idées effrayantes pour vous choisissez parmi. Alors apportez le maquillage d’Halloween, du faux sang, des yeux morts, des rires diaboliques et des masques effrayants pour effrayer les vivants de vos amis et même de parfaits inconnus (ai-je mentionné que le costume des étrangers est là aussi ?). En avant, 35 costumes effrayants pour vous inspirer et vous terrifier complètement. Faites défiler avec prudence et ne parcourez peut-être pas cette galerie avant de vous coucher, d’accord ? Je t’avais prévenu.

1 Michael Myers d’Halloween

Ce personnage emblématique demande peu d’efforts si vous souhaitez en faire votre costume. Prenez un masque, portez des vêtements sombres, transportez un faux couteau et marchez très très lentement pour obtenir le même look.

2 La malédiction de La Llorona

Rendez-vous dans votre dépôt-vente local pour trouver une vieille robe de mariée et un voile, puis appliquez beaucoup de maquillage pour les yeux foncés. Et, bien sûr, n’oubliez pas les larmes pour compléter le look de La Llorona.

3 Annabelle de The Conjouring

C’est une poupée avec laquelle vous ne voulez pas jouer. Du tout. Sérieusement. Tressez vos cheveux avec des rubans au bout, enfilez une robe en dentelle blanche et peignez un visage de poupée effrayant avec du maquillage pour être immédiatement reconnaissable.

4 la religieuse

Si vous voulez que votre costume fasse peur cette année, la sœur démoniaque aux yeux brillants du film La Nonne fera certainement l’affaire. Tout tourne autour du maquillage en noir et blanc, et une habitude le rendra complet.

5 La maman de Coraline

Peu importe qu’il s’agisse d’un film pour enfants, la maman de Coraline est carrément effrayante. Les yeux des boutons sont un élément clé du look, mais pour vous assurer que vous pouvez toujours, déjà savoir, voir les choses, collez les boutons sur une paire de lunettes pour les mettre et les enlever facilement.

6 Un diable

Parlez du diable ! Cette version, qui comporte des cornes rouges, un body en latex et de grands gants noirs, fait définitivement une déclaration.

7 les étrangers

Parfois, les costumes les plus effrayants sont les plus simples. Mettez simplement ces masques effrayants sur votre visage et soyez effrayant et silencieux pour réussir ce trio. @falsetomynature, @ smokingskeletons777 et @halloweentownqueen l’ont écrasé.

8 le Joker

Quelle que soit la version du costume avec laquelle vous allez, le Joker est toujours un bon (mauvais ?) costume effrayant. Pour avoir le look du méchant, vous devez avoir les cheveux verts, un grand sourire peint effrayant et un maquillage de clown taché.

9 Chucky et sa fiancée

La poupée des cauchemars de tout le monde, TBH. Une chemise rayée, une salopette, une perruque rouge et de faux points de suture vous transformeront en jouet démoniaque. Des points bonus si vous trouvez quelqu’un d’autre pour vous accompagner en tant qu’épouse de Chucky.

dix Un visage bâclé

Ce costume me fait grincer des dents rien que d’y penser. Utilisez un eye-liner pour faire les marques en pointillés et du latex liquide et du faux sang pour créer de fausses incisions sur tout votre corps.

11 Un visage déchiré

Tant que vous avez du faux sang ou du maquillage rouge, vous pouvez créer un costume d’Halloween terriblement bon, sans problème. Utilisez le maquillage rouge avec un peu de noir pour créer les coupures et les blessures de cette tenue d’apparence douloureuse.

12 L’attache de nous

Tout ce dont vous avez besoin est une combinaison rouge, des gants sans doigts, des ciseaux et une voix rauque pour tirer la meilleure impression de Tethered from Us.

13 Une personne aux multiples visages

Effrayant ne signifie pas seulement du sang, des tripes et du sang. Si vous avez l’estomac fragile, essayez plutôt un maquillage d’Halloween qui fait peur. Aucun de vos amis ne saura lequel de vos cinq visages regarder.

14 Un diable déguisé

Effrayez le diable hors de vos amis avec ce costume d’Halloween effrayant. Honnêtement, les contacts blancs solides rendent tout costume plus effrayant, mais le maquillage du visage et les cornes sont une excellente touche.

15 Samara de l’anneau

Terrible pour celui qui répond à cette sonnette. Des cheveux super longs, une chemise de nuit couverte de saleté et une voix effrayante en font un costume effrayant.

16 Un démon

Je ne sais pas ce qui est le plus effrayant, les cornes, les contacts rouges ou les crocs. Si vous voulez un costume effrayant mais simple, c’est ce qu’il vous faut. Pour en faire un costume de duo, prenez un ami pour y aller comme un ange, et vous passerez un bon moment ensemble ! (Pardon.)

17 Infirmière zombie tueuse

Sourire sinistre ? Vérifier. Tenue d’infirmière tachée de sang ? Vérifier. Des yeux noirs et sans âme ? Vérifier.

18 Regan de L’Exorciste

Ahh, oui, qui pourrait oublier la douce Regan ? Donnez-vous l’air possédé avec des lentilles de contact lumineuses, un maquillage macabre et de faux vomissement qui coulent de votre bouche. Agréable.

19 Un squelette réaliste

Tout ce dont vous avez besoin est une capuche noire et un maquillage effrayant pour le visage et vous aurez l’air de pouvoir emmener quelqu’un dans l’au-delà.

20 Les jumeaux brillants

“Venez jouer avec nous”, ont-ils dit, de la voix la plus frustrante. Achetez une robe trapèze bleue bon marché avec un col, versez un tas de faux sang sur le devant et terminez-le avec des chaussettes et des ballerines noires à bretelles. Mignon, non?

21 Une reine des glaces

Personnalité? Salope glaciale * tch. Fabriquez une couronne de glaçons, offrez-vous du maquillage bleu et mettez des lentilles blanches pour compléter le look.

22 planche ouija

Ce maquillage inspiré de la planche Ouija est à la fois joli et terrifiant. Écrivez l’alphabet et les chiffres sur vos clavicules et votre poitrine (ou demandez à un ami de vous aider), portez des lentilles de contact noires et du rouge à lèvres, et vous aurez l’air de pouvoir invoquer des esprits.

23 Billy la marionnette de Saw

Veux-tu jouer un jeu ??? Billy est connu pour ses joues et ses costumes tourbillonnants, alors canalisez ce petit gars diabolique avec un ensemble assorti.

24 Boogey-Dame

Vous avez un petit quelque chose sur la bouche… et les yeux. Avec cette tenue effrayante, plus vos caractéristiques sont vagues, mieux c’est.

25 Une magnifique reine de beauté à tomber par terre

Mettez vraiment l’accent sur le fait de mettre votre SANG, votre sueur et vos larmes pour gagner ce concours. Déchirez votre robe et accessoirisez-la avec du faux sang, un faux couteau dans la tête et un diadème pour un magnifique costume * mort *.

26 Smiley

Comme un emoji, mais BEAUCOUP plus dérangeant. Celui-ci nécessite une planification minutieuse pour que vous puissiez voir et respirer, mais en gros, vous ajoutez un tas de latex liquide sur une base de ruban adhésif pour fabriquer ce masque d’aspect papier mâché.

27 Pennywise de l’informatique

Voici quelques conseils : ne suivez jamais un clown dans les égouts. NE LE FAIS PAS. Offrez-vous le même maquillage rouge et blanc que Pennywise et de fausses dents surdimensionnées pour faire peur à tout le monde.

28 Ourson démasqué de Winnie l’ourson

Exactement comme le Winnie-the-Pooh dont vous vous souvenez de votre enfance – sauf avec un visage mutant et des dents très pointues.

29 Un extraterrestre

Bien sûr, le maquillage rose est joli, mais les yeux et les doigts noirs ? Assez déstabilisant.

30 Marcheur blanc

Halloween d’hiver arrive. Graissez vos cheveux en arrière, portez du blanc, mettez des lentilles bleu vif et vieillissez-vous avec des rides soigneusement placées pour vous transformer en un marcheur blanc.

31 Alice et le lapin blanc

Conte classique + vêtements en lambeaux + faux sang = un costume effrayant qui ruine la nostalgie de votre enfance. Plus la robe est déchiquetée, mieux c’est.

32 Visage de squelette effrayant

Le maquillage du crâne est un look classique d’Halloween, mais il y a quelque chose dans cette version qui semble carrément sinistre. Portez du noir, puis appliquez soigneusement un eye-liner noir sur une base blanche pour créer des fissures et des zones creuses dans le “crâne”.

33 Zombies

Assurez-vous d’avertir tous vos amis que vous * pourriez * manger leur chair s’ils s’approchent trop près. Les éléments à effets spéciaux comme la fausse peau arrachée contribuent grandement à vous donner l’air d’un mort-vivant.

34 Carrie De Carrie

Quelqu’un a un stylo Tide ? Devenez votre reine du bal des années 80 préférée avec une robe blanche ensanglantée, un diadème et des cheveux bouclés.

35 nonne blanche de American Horror Story

Est-ce un mauvais cas de mascara non imperméable ou de véritables larmes noires effrayantes ? Tu décides! Mais vraiment, c’est super facile à recréer avec un maquillage de visage blanc et noir et une écharpe et une robe blanches.

