35 films et émissions de télévision qui ont décrit avec précision l’héritage hispanique

Il est temps! Cela signifie « C’est l’heure » ​​en espagnol, et il est en effet temps de célébrer le Mois du patrimoine hispanique, tout au long du mois de septembre.

Il y a trop de films et d’émissions de télévision brillants d’auteurs Latinx et hispaniques pour être rassemblés en une seule liste, nous l’avons donc réduit à 35 choses à regarder pour en savoir plus sur l’expérience Latinx américaine.

Dans une lettre ouverte signée par 270 écrivains, showrunners et créateurs de télévision et de cinéma Latinx en octobre 2020, des stars comme Lin-Manuel Miranda, Jean leguizamo et showrunner Un jour à la fois Gloria Calderon Kellett appelé pour plus de représentation à l’écran au-dessus et en dessous de la ligne. “Alors que les Latinx représentent 18,3% de la population américaine, nous ne représentons que 4,7% des scénaristes de longs métrages et 8,7% des scénaristes de télévision”, indique la lettre, comme le rapporte le Hollywood Reporter. “L’inclusivité ne suffit pas.”

La déclaration appelait à “pas d’histoires sur nous, sans nous”, ainsi qu’à davantage de producteurs pour donner leur feu vert à des projets centrés sur l’histoire et la narration de Latinx.