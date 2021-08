35 idées de costumes d’Halloween pour trois personnes pour 2021

Courtoisie

Vous voulez faire équipe avec vos deux amis cet Halloween, mais vous ne savez même pas par où commencer ? Considérez que votre problème est résolu parce que nous avons rassemblé 35 idées de costumes d’Halloween pour trois personnes pour faire couler toute votre inspiration effrayante – et peut-être vous aider à décrocher un prix du meilleur costume. Si vous n’êtes pas d’humeur rusée, prenez quelque chose que vous avez déjà dans votre placard ou vous pouvez également commander quelque chose en ligne, mais si vous êtes prêt à faire preuve de créativité et à faire un petit bricolage avec vos amis, alors allez-y totalement Article!

Votre groupe peut aller avec un costume de jeu de mots, un moment de culture pop, un ensemble effrayant ou, oui, même comme nourriture. Vous n’arrivez pas à vous décider sur une seule idée ? Eh bien, si vous voulez en faire le plus, vous pouvez porter quelques costumes pour trois personnes pendant le week-end Hallo. C’est l’engagement. Bien sûr, avec une pandémie mondiale toujours en cours, assurez-vous simplement de célébrer en toute sécurité et d’éviter les grandes fêtes à l’intérieur, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas vous habiller pour l’occasion. Ci-dessous, 35 idées de costumes d’Halloween pour trois personnes que vous et vos amis pouvez parcourir.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1 Devi, Fabiola et Eleanor de Never Have I Ever

La saison 2 vient de sortir, alors quel meilleur costume que ces trois amis de votre émission Netflix préférée ?

2 Huntress, Harley Quinn et Black Canary dans Birds of Prey

Chacun de ces personnages est une telle ambiance. Chaque personne peut en choisir un, puis vous vous arrêterez à n’importe quel événement d’Halloween qui a l’air si dur à cuire.

3 L’équipe de trèfle de Bring It On

Habillez-vous de ces uniformes emblématiques pour une soirée nostalgique d’Halloween. Brrr, il fait froid ici !

4 Une campagne de skims

Enfilez vos meilleurs neutres moulants pour avoir l’air de faire partie de la ligne de mode de Kim K.

5 cow-girls

Ouais !! Les chapeaux de paille, le jean et les bottes de cow-boy sont encore plus mignons lorsque vous les assortissez à vos filles.

6 Monstres Inc.

Un costume de groupe pas si effrayant s’habille comme Mike, Sully et Boo de ce film classique de Pixar.

7 Josie et les Pussycats

Canalisez le groupe de rock avec un imprimé léopard, des vestes en cuir et des oreilles de chat bien sûr.

8 cartes contre l’humanité

Votre jeu de cartes de fête préféré peut être un costume pour trois personnes amusant et facile avec de simples T-shirts noirs et blancs avec du texte dessus.

9 le soleil, la lune et les étoiles

Ajoutez un peu d’éclat à votre costume (et à votre visage) avec ces looks. Ajoutez des découpes célestes aux tenues métalliques, fabriquez des bandeaux étoilés et mettez un fard à paupières et un surligneur scintillants pour ce costume.

dix Les plastiques

Portez un cardigan rose, une jupe à carreaux, des talons hauts et accessoirisez avec un livre gravé, et votre costume aura l’air si beau.

11 Les chasseurs de fantômes

Aspirez tous les fantômes dans votre pack de protons avec vos amis ; De plus, vous serez tellement à l’aise dans une combinaison. @meganzietz, @jackiegiardina et @mimiandchichi ont l’air fabuleux comme ces personnages qui combattent les goules.

Crédit photo : @channel.nyc

12 jeux Disney Channel

#TBT à cet événement sportif mettant en vedette toutes vos stars Disney préférées. Coordonnez-vous avec des tutus, des débardeurs, des chaussettes d’équipage, des baskets et le logo de couleur unie pour battre la concurrence.

13 gladiateurs américains

En parlant de compétitions, vous vous souvenez de ce petit bijou ? Choisissez un gladiateur et optez pour des genouillères, des baskets, des bandeaux et des vêtements rouges, blancs et bleus.

14 TY Bonnet Bébés

Préparez-vous à faire la fête avec vos amis et déguisez-vous en TY Beanie Babies. N’oubliez pas d’accessoiriser avec la médaille coeur et les oreilles d’animaux.

15 Winifred, Mary et Sarah De Hocus Pocus

Sans doute le film d’Halloween le plus connu, déguisez-vous en trois personnages principaux avec des perruques, des capes, des gants en maille et un maquillage exagéré.

16 jeux rétro

Pour recréer tous vos jouets emblématiques préférés des années 90 (Polly Pocket, Slinky et Magic 8-ball), prenez vos pistolets à colle, peinture en aérosol, carton et tubes et faites-en une session de bricolage avec vos meilleurs amis.

17 Harry, Hermione et Ron

Tous les fans d’Harry Potter, celui-ci est pour vous ! Ron, Harold et Hermione forment le trio classique en or. Vous aurez besoin de baguettes, de capes, de cravates rouges et dorées, de fausses lunettes et de courage pour être ces Gryffondors emblématiques. @roncruzvav, @itshugoliveira et @kariellex ont absolument réussi leur look. (Même si JK Rowling a fait des commentaires problématiques, ce trio est toujours un costume classique à inclure, et les acteurs de la série se sont exprimés en faveur de la communauté transgenre.)

18 Cher, Dionne et Tai de Clueless

Comme si ffff ! Si vous voulez être à la mode et revenir aux années 90, ce costume de Cher, Dionne et Tai est définitivement la voie à suivre ! Achetez un ensemble à carreaux assortis et des chaussettes montantes, et sortez votre vieux téléphone à rabat pour cet ensemble.

19 Gossip Girl

Les Upper East Siders préférés de tout le monde. Continuez l’ambiance de l’école préparatoire avec des jupes à carreaux, des chemises blanches, des chaussettes hautes et des attitudes impertinentes.

20 Les super-filles

Bubbles, Blossom, Buttercup sont là pour sauver la journée ! Enfilez des chaussettes tubulaires et bricolez les chemises pour compléter ce costume d’Halloween.

21 Scooby Doo

Vous aimez voir ce dévouement au rôle de Scooby. Obtenez cette photo pour le ‘gramme en plein caractère. Vous pouvez également trouver facilement des pièces pour les costumes Shaggy et Velma en magasin ou dans votre propre placard.

22 coupes glacées

Tout ce qui concerne la crème glacée gagne déjà dans mon livre. Un tutu, un justaucorps et quelques paillettes complèteront ce look. Oh! Et n’oubliez pas d’accessoiriser avec une cerise sur le gâteau.

23 Alice au pays des merveilles

Faites glisser pour Mad Hatter et plus d’amis d’Alice. Ce costume est facile à recréer avec des pièces achetées en magasin.

24 Lizzie, Isabella et Paolo du film Lizzie McGuire

Comment trouver mon jumeau pop star ?! Ce costume est de quoi sont faits les rêves ! Optez pour le monochrome et enfilez un pantalon violet, un blazer et un haut court, et pour le sosie de Lizzie, optez pour une jupe et une chemise à manches longues vertes.

25 Ron, Kim et Shego De Kim Possible

Appelez-moi, bip-moi! Prenez des sacs pour perruques et ceintures avec des pièces utilitaires et vous êtes prêt à arrêter tout crime. @sificosplay, @itisthekanta et @mindleseyesphoto ressemblent exactement aux dessins animés !

26 Dingo, Minnie et Donald Duck

L’équipe OG ! Le couvre-chef le rend vraiment reconnaissable, mais une chemise orange, une robe à pois et un haut bleu font vraiment mouche.

27 Lilo et Stitch (et l’océan)

Ohana veut dire famille. Si vous avez besoin d’un costume de dernière minute, celui-ci Lilo and Stitch est super facile à retirer. Prends juste une jupe hula, une robe tropicale et fais de grandes oreilles bleues.

28 Les étrangers

Si vous êtes dans un lewk plus effrayant. Accessoirisez avec le bon masque et les accessoires tueurs comme une fausse hache.

29 Lit, bain et au-delà

Qui n’aime pas un costume de punny? Prenez tous vos coupons et (si vous êtes altruiste) distribuez-les aux invités de la fête. Vous aurez besoin d’une serviette, d’un pyjama et de leggings space.

30 Donna et les Dynamos

Tu chanteras toute la nuit. Accessoirisez avec de hautes bottes blanches, coordonnez des t-shirts surdimensionnés, prenez vos micros et devenez groovy.

31 Snap, Crackle et Pop

Hack de costume : Apportez les céréales avec vous. Ce costume est la meilleure collation de fête.

32 choses étranges

Sortez vos lumières de Noël quelques semaines plus tôt pour ce costume de Stranger Things. Robe rose? Vérifier. Mur d’alphabets ? Vérifier. Chemise rayée? Vérifier.

33 Alvin et les Chipmunks

Envie de porter un costume tout en étant confortable dans un sweat-shirt ? C’est tellement toi. De petites oreilles de tamia, des sweats à capuche de couleur unie et des voix aiguës sont tout ce dont vous avez besoin.

34 Indice

Donnez vie à votre soirée de jeux. Portez un blazer, des optiques et des dossiers confidentiels.

35 amis cerfs

Mon Dieu! Prenez votre gilet ou votre veste en fausse fourrure préférée et faites-vous maquiller le visage avant la grande soirée.

Lauren Adhav Rédactrice de mode associée Je suis la rédactrice de mode associée de Cosmopolitan et j’écris sur toutes les tendances, les grands moments de la mode des célébrités et pourquoi les jeans à jambe large sont fondamentalement les meilleurs.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous