35 meilleurs films à diffuser sur la plateforme

C’est un nouveau mois ! Et vous savez ce que cela signifie : il est temps de parcourir une autre série de certains des meilleurs films de l’énorme catalogue de Netflix – des classiques aux nouvelles offres – pour savoir ce que vous regardez ce mois-ci en octobre.

Ce sont tous pour le mois d’octobre 2021, et notez que tous ces films sont déjà sur Netflix, à moins qu’ils ne soient notés avec une date d’arrivée.

Assurez-vous également de consulter nos autres listes pour voir d’autres recommandations que nous avons pour les émissions et les films à regarder et certains jeux vidéo à jouer :

C’est parti :

Après avoir décroché une place dans un spectacle de danse populaire, un adolescent courageux et talentueux se mobilise contre la ségrégation raciale et le sizeism dans les années 1960 à Baltimore (Netflix).

Brennan et Dale sont peut-être des hommes adultes, mais cela n’empêche pas une rivalité enfantine entre frères et sœurs d’éclater après que la mère de Brennan a épousé le père de Dale (Netflix).

Makani et ses amis du lycée Osborne tentent d’identifier et d’arrêter un tueur masqué qui cible les élèves et expose leurs plus grands secrets (Netflix).