35 républicains votent avec les démocrates pour tenir une commission de type 9/11 jusqu’au 6 janvier ⋆ 10z viral

Aujourd’hui, la Chambre des représentants des États-Unis a voté la tenue d’une commission de type 9/11 sur les troubles civils et les manifestations principalement pacifiques qui ont eu lieu le 6 janvier dans et autour du Capitole américain. Le vote était de 252-175, avec 35 républicains se joignant à chaque démocrate présent dans un vote pour tenir la commission.

Les républicains qui ont voté aux côtés des démocrates sont les représentants Tom Rice (R-SC), Dan Newhouse (R-WA), Fred Upton (R-MI), Tom Reed (R-NY), Peter Meijer (R-MI), Adam Kinzinger (R-IL), John Katko (R-NY), Dusty Johnson (R-SD), Brian Fitzpatrick (R-PA), Anthony Gonzalez (R-OH), Jaime Herrera Beutler (R-WA), Chris Jacobs (R-NY), Steve Womack (R-AR), Stephanie Bice (R-OK), Andrew Garbarino (R-NY), Liz Cheney (R-WY), David Valadao (R-CA), Chris Smith (R -NJ), Fred Upton (R-MI), Marianette Miller-Meeks (R-IA).

Le nombre de républicains devient particulièrement notable si l’on considère que – sur l’insistance du président Donald Trump – le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, ont indiqué qu’ils ne soutiendraient pas une telle commission et que, par conséquent, les membres du Parti républicain ne devraient pas non plus chambres respectives.

Selon The Daily Beast, qui a noté que cela représente un autre embarras pour McCarthy, «Le projet de loi que la Chambre a adopté mercredi créerait une commission indépendante composée de 10 personnes extérieures au gouvernement – cinq à choisir par les dirigeants démocrates et cinq à choisir par les dirigeants républicains. La commission aurait le pouvoir d’assignation, mais seulement si le président démocrate et le vice-président du GOP étaient d’accord, ou en l’absence de cet accord, si une majorité de la commission approuvait.

Les observateurs notent que McConnell a généralement une emprise plus forte sur le Sénat que McCarthy à la Chambre, et il peut être beaucoup plus difficile pour le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, de recruter les 10 républicains nécessaires pour faire défection et se joindre à l’effort pour avoir la commission dans quoi devrait généralement être un vote en ligne de parti. Cependant, McConnell aurait menacé de charger un nombre critique de républicains de se joindre à l’effort de destitution du président Trump si le 45e président avait gracié des personnes sans la permission de McConnell, et les deux se sont querellés à plusieurs reprises depuis que le message de McConnell a entraîné la perte de deux sièges au Sénat en Géorgie. .