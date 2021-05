35 voitures entrent dans l’Indy 500 en tant que sponsor de Bitcoin Carpenter’s Veekay · .

IndyCar a confirmé que 35 inscriptions ont été acceptées pour l’Indianapolis 500 de cette année, ce qui signifie que deux pilotes ne seront pas qualifiés pour le peloton de 33 voitures.

Neuf anciens lauréats participeront à l’événement de ce mois, dont Juan Pablo Montoya, qui revient au Brickyard pour la première fois depuis 2017, avec McLaren SP.

Trois recrues – Scott McLaughlin, Pietro Fittipaldi et RC Enerson – tenteront de participer à la course pour la première fois. Romain Grosjean, qui a rejoint la série IndyCar depuis la Formule 1 cette année, ne participe pas car il ne court que sur route et sur route. Fittipaldi conduira sa voiture, comme il l’a fait au Texas.

Ed Carpenter Racing a révélé un nouveau sponsor pour la voiture de Rinus Veekay lors de la course de cette année. La crypto-monnaie Bitcoin marquera sa voiture et leurs logos apparaîtront également sur les autres entrées de l’équipe pour Conor Daly et Carpenter lui-même.

Carpenter a déclaré que le partenariat, via le service de gestion des paiements Bitcoin Strike, était personnellement important pour lui: «Apporter mon intérêt personnel et mon immersion dans Bitcoin à notre industrie est historique. Tout comme Bitcoin révolutionne notre système financier, je le vois comme une opportunité de transformer la façon dont nous opérons au sein de notre propre industrie du sport automobile.

La voiture Bitcoin sera soutenue par des dons gérés via Strike, en utilisant un jeton non fongible (NFT). Dans un communiqué publié aujourd’hui, Ed Carpenter racing a déclaré qu ‘«un code QR unique permet au premier modèle de contribution peer-to-car au monde, permettant à n’importe qui dans le monde de faire un don».

Le Bitcoin ne sera pas seulement utilisé pour sponsoriser la voiture, mais sera mis à disposition comme moyen de paiement à tous les employés, comme alternative aux dollars américains, pour l’événement. Cependant, il y a eu de vives critiques environnementales à l’égard du Bitcoin, chaque pièce de la crypto-monnaie prenant environ 72 térawatts d’électricité à exploiter.

Liste des engagés 2021 Indianapolis 500

NumberDriverTeam1JR HildebrandFoyt2Dalton KellettFoyt3Pato O’WardFoyt4Josef NewgardenPenske5Scott McLaughlinPenske6Marcus EricssonGanassi7Scott DixonGanassi8Helio CastronevesMeyer-Shank9Felix RosenqvistMcLaren SP10Will PowerPenske11Sebastien BourdaisFoyt12Alex PalouGanassi13Charlie KimballFoyt14Ed JonesCoyne15Ed CarpenterCarpenter16Graham RahalRLL17Simona DeParetta18Sage KaramDreyer et Reinbold19Stefan WilsonAndretti20Rinus VeeKayCarpenter21Simon PagenaudPenske22Ryan Hunter-ReayAndretti23James HinchcliffeAndretti Steinbrenner24Colton HertaAndretti25Alexander RossiAndretti26Conor DalyCarpenter27Tony KanaanGanassi28Takuma SatoRLL29Santino FerrucciRLL30Max ChiltonCarlin31Jack HarveyMeyer32Pietro FittipaldiCoyne / Rick Ware33RC EnersonTop Gun34Juan PabloMcLaren SP35Marco AndrettiAndretti Herta-Haupert

