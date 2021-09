35e journée de Major League Soccer : aperçu du match d’Austin FC

in

26/09/2021 à 03h30 CEST

Les Austin joue ce lundi à 15h30 son trente-cinquième match de Major League Soccer contre le Galaxie dans le Stade Q2.

Les Austin FC Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-cinquième journée après avoir subi une défaite contre lui Tremblements de terre de San José dans le match précédent par un score de 3-4. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 25 matchs disputés jusqu’à présent et cumulent un chiffre de 40 buts encaissés contre 25 en faveur.

Pour sa part, LA Galaxie a subi une défaite contre le Minnesota United lors du dernier match (3-0), il vient donc à la rencontre avec le besoin de reconquérir la victoire sur le terrain de Austin FC. Avant ce match, le LA Galaxie il avait remporté 11 des 25 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et accumule un chiffre de 40 buts encaissés contre 37 en faveur.

En référence à la performance locale, le Austin FC a réalisé des statistiques de trois victoires, sept défaites et deux nuls en 12 matchs disputés sur son terrain, de sorte que les visites au stade Stade Q2 ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le LA Galaxie a un bilan de quatre victoires, cinq défaites et trois nuls en 12 matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Austin FC pour remporter la victoire.

De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les GalaxieEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Austin et le Galaxie Dans cette compétition, il a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-0 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de 19 points en faveur de LA Galaxie. L’équipe de Josh Wolff Il arrive au match en treizième position et avec 19 points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le LA Galaxie, est quatrième du classement avec 38 points.