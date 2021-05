35e journée de Serie A: avant le match du Spezia Calcio

07/05/2021 à 15:02 CEST

le Naples visitez ce samedi pour Stade Alberto Picco se mesurer avec Spezia à son trente-cinquième tour de Serie A, qui débutera à 15h00.

le Spezia Calcio Il atteint le trente-cinquième match avec l’intention d’améliorer sa performance dans la compétition après avoir fait match nul 1-1 contre lui Hellas Vérone dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 34 matches disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 43 buts pour et 63 contre.

Du côté des visiteurs, le Naples a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Cagliari lors de sa dernière rencontre, pour qu’il vienne à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points laissés pour compte. Avant ce match, le Naples ils avaient remporté 21 des 34 matchs disputés en Serie A cette saison, avec 74 buts pour et 38 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Spezia Calcio Il a réalisé des statistiques de quatre victoires, six défaites et six nuls en 16 matchs joués sur son terrain, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. À la maison, le Naples a été vaincu six fois et a fait match nul une fois en 17 matchs joués, de sorte que les joueurs du Spezia Calcio Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Spezia Calcio, les chiffres montrent une défaite en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Spezia et le Naples Dans cette compétition, elle a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un résultat 4-2 en faveur des visiteurs.

En analysant leur position dans le classement de la Serie A, nous voyons que le Naples ils devancent l’équipe locale avec 33 points d’avance. L’équipe de Vincenzo italien Il entre dans le match en seizième position et avec 34 points avant le match. Pour sa part, Naples il compte 67 points et occupe la cinquième place du classement.