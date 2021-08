36-27. Les « Hispaniques » retrouvent le sourire et attendent un rival pour les quarts de finale

01.08.2021 à 10:42 CEST

.

L’équipe espagnole de handball a retrouvé le sourire après la défaite contre la France et attend déjà de connaître le nom de son rival en quarts de finale des Jeux de Tokyo, après s’être imposé ce dimanche par un net 36-27 face à l’Argentine, dont il fait ses adieux. le tournoi olympique sans connaître la victoire.

Les matchs avec l’Argentine ne sont jamais faciles, une équipe qui, malgré son passage gris dans la capitale japonaise, dispose d’un groupe de joueurs féroces qui semblent avoir encore accru leur caractère compétitif si possible avec la présence de l’ancien entraîneur espagnol. Chaînes Manolo sur le banc.

Une équipe aux crocs qui, consciente des difficultés de l’équipe espagnole dans l’axe de la défense en raison de l’absence pour blessure de Viran Morros, il n’a pas hésité à charger son jeu offensif dans cette zone dès les premières minutes.

Et est-ce que Chaînes je voulais tester Miguel Sanchez, l’acteur chargé de remplacer Morros pendant le reste du tournoi et qu’il n’était dans la capitale japonaise que depuis quelques heures.

Une recherche constante du pivot Lucas Moscariello qui avait un prix pour l’Argentine quand après trois minutes Miguel Sanchez a vu sa première exclusion du match.

Supériorité dont l’équipe argentine n’a pas eu l’occasion de profiter avant l’excellent début de match du gardien espagnol Gonzalo Pérez de Vargas, qui avec ses interventions a non seulement permis aux “Hispaniques” de résoudre leur infériorité momentanée, mais a également finalement établi le cadre défensif de l’équipe espagnole.

Tout un problème pour l’équipe argentine, qui, incapable de trouver les failles de l’équipe espagnole, est passée d’un 3-3 plein d’espoir à un 12-5 plus que dérangeant à moins de dix minutes de la fin de la première mi-temps.

Mais cette Argentine, comme l’équipe espagnole a pu le vérifier lors du match amical joué en mars dernier à Madrid, n’abandonne jamais et après la réprimande opportune de Manolo Chaînes il sembla enfin réagir.

Le passage à une attaque avec sept joueurs de champ, ajouté aux exclusions de l’équipe espagnole, ainsi qu’un autre arrêt de Barreau Juan Manuel, qui a remplacé un Leo Maciel gris sous les bâtons, a permis aux « Gladiators » de réduire leur déficit à seulement trois buts (14-11) à moins de trois minutes pour atteindre la pause.

Un simple mirage, puisque la victoire de l’Espagne n’a jamais été remise en cause et avec quelques étincelles celles de Jordi Ribera ils se sont de nouveau échappés au tableau d’affichage, comme en témoignent les cinq buts d’avance (17-12) avec lesquels les “Hispanos” ont clôturé la première période.

Louez que l’équipe espagnole, dans le Miguel Sanchez Il a montré qu’en plus de défendre, il peut également avoir quelques minutes en attaque, il a encore augmenté au début du deuxième set, dans lequel l’Espagne a semblé résoudre les problèmes que l’attaque de l’Argentine à sept contre six avait généré en première mi-temps. .

Comme le confirme le but de son propre champ de pivot Adria Figueras, qui a mis l’équipe espagnole six minutes après la reprise avec une différence de sept buts (21-14) avec lesquels le match a été totalement condamné.

Une circonstance qui n’a pas empêché l’Espagne de continuer à creuser son écart au tableau d’affichage jusqu’à atteindre la finale 36-27, qui a mis fin à l’aventure argentine aux JO de Tokyo, alors que les « Hispaniques » attendent de connaître le nom de leur rival en quarts.

Fiche technique:

36 – Espagne: Pérez de Vargas (1) ; Solé (5), Maqueda (4), Miguel Sánchez (3), Gedeón Guardiola (-), Antonio García (2) et Sarmiento (3) -équipe de départ- Corrales (ps), Gurbindo (1), Raúl Entrerríos (1 ), Alex Dujshebaev (2), Aginagalde (4), Figueras (4) et Aleix Gómez (6, 4p)

27 – Argentine: Maciel; Baronetto (3), Vainstein (-), Pedro Martínez (2), Bonanno (-), Pizarro (5, 1p) et Moscariello (3) -équipe de départ- Bar (ps), Fede Fernández (2), Sebastián Simonet ( 2, 1p), Pablo Simonet (4, 1p), Carou (1), Ramiro Martínez (2) et Mouriño (3)

Tableau de bord toutes les cinq minutes: 2-2, 6-4, 9-5, 12-5, 13-9 et 17-12 (Repos) 20-14, 23-17, 26-20, 29-21, 32-25 et 26-27 (Final)

Arbitres: Kurtagic et Wetterwink (SWE). Ils ont exclu Miguel Sánchez, Figueras et Raúl Entrerrós pour l’Espagne pendant deux minutes ; et à Vainstein, Pizarro et Pablo Simonet pour l’Argentine.

Incidents: Match correspondant à la cinquième journée du groupe A du tournoi de handball féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 organisé au stade national de Yoyogi. Pas de spectateurs.