36% des hedge funds et 32% des gestionnaires avec B dans les actifs sous gestion prévoient d’augmenter l’exposition à la cryptographie

36 % des fonds spéculatifs et 32 % des gestionnaires avec 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion prévoient d’augmenter leur exposition à la cryptographie : sondage EY

AnTy22 novembre 2021

Comme l’industrie comprend mieux la classe d’actifs, « les opportunités génératrices d’alpha créeront certainement plus d’incitations pour les gestionnaires de fonds alternatifs à participer à cette stratégie ».

Seul 1 gestionnaire sur 10 est actuellement exposé aux crypto-monnaies, selon un sondage publié lundi par l’un des quatre grands cabinets comptables Ernst & Young. Mais la bonne chose est que les entreprises prévoient d’augmenter leur exposition au cours de l’année à venir.

Alors que 10 % des gestionnaires de fonds spéculatifs sont exposés à la cryptographie, à peine 4 % des gestionnaires de capital-investissement déclarent actuellement des allocations cryptographiques par le biais de divers moyens tels que les dérivés cryptographiques, les fonds de cotation et les sociétés de cryptographie. Les AUM dédiés à la crypto restent également faibles, à 1%-2% pour les gestionnaires de hedge funds.

Mais d’ici un à deux ans, plus de 20 % des investisseurs institutionnels et 25 % des gestionnaires de fonds spéculatifs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’augmenter leur exposition aux crypto-monnaies.

Parmi ces investisseurs, les plus grands gestionnaires sont les plus susceptibles d’augmenter leur exposition, avec 36% des gestionnaires de fonds spéculatifs qui ont plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 32% des gestionnaires avec 2 à 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion déclarant qu’ils prévoient d’augmenter leur crypto AUM, selon le rapport.

En ce qui concerne les obstacles à l’investissement dans la cryptographie, le numéro un était que la cryptographie ne s’alignait pas sur leur stratégie d’investissement, suivi de la volatilité, de l’incertitude réglementaire, du manque de compréhension de la cryptographie et de l’infrastructure de marché immature.

Les implications fiscales, le manque d’opportunités d’investissement appropriées, la cryptographie non respectueuse de l’ESG et la cryptographie étant une bulle étaient les facteurs les plus faibles qui les empêchaient d’investir dans des actifs cryptographiques.

Greenwich Associates a mené l’enquête de juillet à septembre 2021 auprès de 264 investisseurs institutionnels alternatifs détenant collectivement environ 5 000 milliards de dollars.

« 2021 apparaît comme un point d’inflexion où cette classe d’actifs retient l’attention de tous les gestionnaires de fonds alternatifs institutionnels », note l’étude. Il ajoute en outre que les gestionnaires de fonds alternatifs sont devenus des participants plus actifs dans les actifs cryptographiques, attirés par des rendements non corrélés et des investissements continus dans des infrastructures de qualité institutionnelle pour soutenir l’espace.

« Alors que l’industrie et les régulateurs continuent de mieux comprendre cette classe d’actifs, les opportunités génératrices d’alpha créeront certainement plus d’incitations pour les gestionnaires de fonds alternatifs à participer à cette stratégie. »

