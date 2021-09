36% des Sud-Africains sont désireux d’investir dans les crypto-monnaies, rapporte KLA

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

La croissance des crypto-monnaies est répartie dans le monde entier. Les conversations portant sur l’investissement en crypto-monnaie sont monnaie courante. Il n’est pas rare d’entendre des gens approfondir le sujet lors de fêtes ou de bureaux.

La discussion sur l’investissement en crypto-monnaie est un point discutable. Alors que les partisans de l’investissement dans la crypto-monnaie sont considérés comme des preneurs de risques, les critiques soutiennent que la bulle de la crypto-monnaie va bientôt éclater.

Malgré cela, le marché de la cryptographie a augmenté de plusieurs fois au cours de la dernière année, notamment grâce à l’approbation et au soutien de personnes influentes comme Elon Musk. En septembre 2021, El Salvador est devenu le premier pays à reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale.

Crypto en Afrique

En Afrique, l’Afrique du Sud fait partie des pays leaders dans l’adoption de la cryptographie.

Le pays se vante du cadre réglementaire le plus robuste sur le commerce de forex de tout le continent, et seuls les courtiers de forex réglementés par la FSCA peuvent légalement opérer en Afrique du Sud.

Ce n’est pas seulement le trading de devises sur lequel les régulateurs du pays se sont récemment concentrés, car ils ont récemment élaboré une notion qui reconnaît les investissements en crypto-monnaie comme des actifs imposables. De plus, le pays connaît une augmentation des activités de cryptographie.

C’est pour cette raison que la responsable de compte de KLA, Tessa Nowosenetz, a décidé d’étudier les attitudes et les comportements sud-africains envers la crypto-monnaie. KLA est une entreprise spécialisée dans les données et les études de marché.

Enquête KLA sur la propriété de crypto en Afrique du Sud

Selon les recherches de KLA, 15% des Sud-Africains possèdent des crypto-monnaies. Le pourcentage de propriété se classe au deuxième rang mondial. En d’autres termes, le pourcentage de détenteurs de crypto-monnaie dans le pays est le deuxième plus élevé au monde.

Cependant, alors que le nombre d’investisseurs cryptographiques est important, le montant de l’investissement est faible. Cela signifie que les investisseurs sud-africains expérimentent à peu près l’investissement cryptographique.

Selon les données de l’enquête, 25 % des adultes sud-africains détiennent des crypto-monnaies d’une valeur comprise entre 7 $ (100 R) et 67 $ (1 000 R). Les personnes détenant une crypto-monnaie d’une valeur comprise entre 67 $ (1 000 R) et 670 $ (10 000 R) gagnent 13%, tandis que 6 % des investisseurs en crypto possèdent une valeur comprise entre 670 $ (10 000 R) et 3 350 $ (50 000 R). Seuls 3% des investisseurs possèdent une crypto-monnaie d’une valeur de plus de 3 350 $ (50 000 R), ce qui, selon le taux de change du ZAR au BTC, équivaut actuellement à posséder 0,0777 BTC.

Voici un élément intéressant. KLA note que 36% des Sud-Africains prévoient de se lancer dans des investissements cryptographiques à l’avenir. Si vous ajoutez ce nombre aux 25% d’investisseurs qui s’intéressent aux investissements de faible valeur, cela montre une grande curiosité et un grand intérêt pour l’investissement crypto.

Pourquoi l’augmentation soudaine du nombre de personnes intéressées par l’investissement crypto ? Eh bien, la recherche est allée plus loin pour déterminer la motivation derrière l’investissement crypto en Afrique du Sud.

Forte curiosité pour l’investissement crypto

La première raison est que de nombreuses personnes en Afrique du Sud apprécient les investissements dans les cryptos en raison du retour sur investissement massif et des problèmes accrus liés à l’hyperinflation. Selon la recherche KLA, 43% des Sud-Africains ont déclaré que la principale raison d’investir dans les cryptos est de réaliser des gains considérables dans les investissements à court terme.

En outre, obtenir un bon retour sur investissement (ROI) et plusieurs autres raisons incitent les Sud-Africains à s’intéresser aux investissements cryptographiques. 20% des personnes interrogées ont déclaré que les crypto-monnaies sont idéales pour la diversification de portefeuille. 16% des investisseurs s’intéressent à la crypto-monnaie car elle est accessible et facile à investir. Essentiellement, vous n’avez besoin que d’un capital initial et d’un smartphone.

8% trouvent les monnaies virtuelles intéressantes dans lesquelles investir, tandis que 4% ont acheté des cryptos pour les envoyer à des personnes en dehors du pays. Un autre 4% a investi dans la crypto car elle n’est pas réglementée. Enfin, environ 3% des investisseurs ont mis de l’argent dans la crypto car c’est cool et tendance. Ils peuvent parler à leurs amis et à leur famille de la possession de cryptos.

Manque de connaissances en cryptographie

Malgré le grand intérêt pour les monnaies numériques parmi les investisseurs sud-africains, beaucoup ne comprennent toujours pas le fonctionnement des monnaies virtuelles, leur valeur et leurs détails.

En fait, selon l’étude, 44% des personnes interrogées ont cité le manque de savoir-faire sur les éléments de crypto-monnaie et le travail comme la plus grande préoccupation. Cette observation indique un scénario intéressant. Les consommateurs sont prêts à risquer des actifs qu’ils ne comprennent pas pour des gains rapides.

Mais tout le monde ne s’intéresse pas à la crypto-monnaie. En fait, 17% ne sont pas intéressés par la crypto-monnaie et n’ont aucun projet d’investir dans la crypto-monnaie à l’avenir.

Un tiers des personnes non intéressées par la crypto-monnaie ont déclaré préférer investir dans des produits financiers formels et réglementés. Un peu moins d’un quart ont déclaré que la raison principale était qu’ils ne comprenaient pas ce qu’implique l’investissement en cryptographie.

Par conséquent, le manque de connaissances en investissement est un défi majeur – mais ce n’est pas tout. 11% des personnes interrogées ont déclaré que la crypto-monnaie est une entreprise d’investissement risquée, tandis que 10% n’ont aucune confiance dans les monnaies virtuelles.

Le gouverneur de la Banque de réserve sud-africaine Lesetja Kganyago a pesé sur la question des crypto-monnaies.

Il a déclaré que le gouvernement réglementera l’industrie pour protéger les investisseurs de la perte de leur argent. Il a ajouté que la crypto-monnaie est soutenue par la technologie blockchain, qui a de nombreuses utilisations. Pour cette raison, la Banque de réserve sud-africaine expérimente également la technologie blockchain comme d’autres banques centrales.

Dernier mot

L’Afrique du Sud est une économie de premier plan en Afrique. Il est assez en avance sur les fintech et le commerce en ligne. Par exemple, il est leader dans le commerce de forex et est le premier pays à mettre en place des réglementations cryptographiques solides à travers le continent.

Selon la recherche KLA, c’est l’une des principales économies à adopter la cryptographie. En un mot, l’Afrique du Sud donne le ton pour les crypto-monnaies sur le continent. Peut-être que d’autres pays peuvent emprunter une feuille.

Michael Kuchar est un trader de forex et de crypto-monnaie et un passionné de blockchain. Il se spécialise dans la négociation intrajournalière des devises du G20, et pour anticiper les mouvements potentiels du marché, il utilise une fusion d’analyses fondamentales et techniques. Michael est le fondateur du site Web éducatif de trading TradingBeasts et écrit également pour CoinSpeaker, FX Empire, Equities, DailyForex et TalkMarkets.

