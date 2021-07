36 États poursuivent Google pour des pratiques anticoncurrentielles présumées dans le Play Store ⋆ 10z viral

Les procureurs généraux de 36 États et le District de Columbia ont déposé mercredi une plainte antitrust contre Google, alléguant que la société s’était livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans son Play Store pour Android.

La plainte soutient que Google détient et maintient illégalement un monopole sur le marché de la “distribution d’applications Android”, en utilisant des tactiques anticoncurrentielles telles que le blocage des concurrents d’accéder au Play Store, décourager la création de magasins d’applications concurrents et acquérir des développeurs d’applications plus petits. La plainte allègue également que Google facture aux développeurs d’applications jusqu’à 30% de commission lorsque les clients achètent leurs produits via le Google Play Store.

“Google a pris des mesures pour fermer l’écosystème à la concurrence et s’insérer comme intermédiaire entre les développeurs d’applications et les consommateurs”, soutiennent les plaignants.

Les plaignants affirment que la taille de Google et ses tactiques anticoncurrentielles ont fait en sorte que les développeurs d’applications n’ont d’autre choix que d’utiliser le logiciel de Google, ce qui met les développeurs à la merci des politiques et des frais de Google.

« Google Play Store distribue plus de 90 % de toutes les applications Android aux États-Unis. Aucune boutique d’applications Android concurrente ne détient plus de 5% du marché », indique la plainte.

La plainte soutient également que les pratiques de Google nuisent aux consommateurs. Les plaignants affirment que la politique du géant de la technologie exigeant que toutes les applications du Play Store vendent du contenu numérique intégré via le service de facturation de Google crée un monopole sur le traitement des paiements intégrés, dont la société peut ensuite abuser.

Dernières nouvelles : Utah contre Google L’Utah mène une action en justice bipartite contre le géant de la technologie Google. Le procès allègue que la société californienne maintient illégalement un monopole sur l’App Store qui l’emporte injustement sur la concurrence.#google #lawsuit #utpol #monopoly pic.twitter.com/1VRsp9ZTWZ – Procureur général de l’Utah (@UtahAG) 7 juillet 2021

“Parce que le lien de Google empêche leur utilisation d’autres processeurs de paiement pour les achats intégrés, les consommateurs sont lésés en payant la commission supraconcurrentielle de Google jusqu’à 30%”, ont déclaré les plaignants.

Google a répondu au procès dans un communiqué publié sur son blog, qualifiant la plainte de “sans fondement” et remettant en question les motivations des procureurs généraux de l’État.

«Ce procès ne vise pas à aider le petit gars ou à protéger les consommateurs. Il s’agit de stimuler une poignée de grands développeurs d’applications qui souhaitent profiter des avantages de Google Play sans payer pour cela », a écrit Wilson White, directeur principal des politiques publiques de Google, dans le communiqué.

“Si vous ne trouvez pas l’application que vous recherchez sur Google Play, vous pouvez choisir de télécharger l’application à partir d’un magasin d’applications concurrent ou directement à partir du site Web d’un développeur”, a déclaré White.

Google a fait face à plusieurs plaintes antitrust récentes, tant aux États-Unis qu’en Europe. Le ministère de la Justice a déposé une plainte antitrust en octobre 2020 alléguant des pratiques anticoncurrentielles similaires liées au Google Play Store.

Les procureurs généraux des États de 38 États ont poursuivi Google en décembre 2020 pour manipulation présumée des résultats de recherche, tandis qu’une autre plainte de décembre dirigée par le procureur général du Texas s’est attaquée aux pratiques de publicité en ligne de l’entreprise.

Un procès dans l’Ohio en juin a demandé à un juge de déclarer Google « transporteur public » et donc soumis à une réglementation comme un service public.

La société a également été condamnée à une amende de 270 millions de dollars le mois dernier par un régulateur français de la concurrence pour ses pratiques anticoncurrentielles en matière de données.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible sans frais pour tout éditeur de nouvelles éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]