36 États poursuivent Google pour violations présumées des règles antitrust ⋆ 10z viral

Trente-six États et Washington DC ont poursuivi Google pour violations présumées des règles antitrust dans la boutique d’applications Android.

L’affaire du tribunal fédéral de Californie conteste une politique de Google récemment élargie qui oblige les développeurs d’applications à payer une commission de 30 % sur les ventes réalisées via le Google Play Store.

Google fait déjà face à un procès du ministère de la Justice où la société a été accusée de pratiques monopolistiques.

L’entreprise s’est défendue de ses pratiques controversées dans le passé, arguant que les entreprises qui s’y opposent peuvent exercer leurs activités ailleurs.

“Si un développeur estime que la proposition de valeur de Google Play n’est pas adéquate, il peut distribuer ses applications de plusieurs autres manières”, a déclaré Wilson White, responsable des politiques publiques de Google lors d’une audience devant la magistrature du Sénat.

Ce procès intervient après que l’ancien président Donald Trump a annoncé sa décision de porter plainte contre Facebook, Twitter et Google.

“Nous demandons au tribunal de district américain du district sud de la Floride d’ordonner l’arrêt immédiat de la censure illégale et honteuse du peuple américain par les sociétés de médias sociaux”, a déclaré Trump lors de la conférence de presse de mercredi.

Trump a déclaré que le procès qu’il avait intenté avait intenté une action en justice pour protéger les droits du premier amendement de tous les Américains.

« Grâce à ce procès, nous défendons la démocratie américaine en défendant les droits à la liberté d’expression de chaque Américain, démocrate, républicain, indépendant, quel qu’il soit », a-t-il déclaré.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos représentants et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.