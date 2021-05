3,6 milliards de dollars d’options Bitcoin expirent aujourd’hui

Compartir

Aujourd’hui, les options Bitcoin de 3,6 milliards de dollars expireront. Cela donne aux spéculateurs la dernière chance d’acheter ou de vendre du Bitcoin à un prix prédéterminé.

Les options Bitcoin offrent aux traders une opportunité unique d’acheter ou de vendre du BTC à un prix fixe. Le prix d’un contrat d’option variera en fonction du moment de l’achat, du prix d’exercice et de la date d’expiration. Le prix d’exercice d’une option est le prix pour lequel l’actif sous-jacent peut être acheté ou vendu.

Source: Deribit

La figure ci-dessus montre la distribution des options Bitcoin (BTC) qui expireront le 30 avril. Selon les données de l’échange de dérivés crypto Deribit, le “prix maximum de la douleur” actuel auquel le Bitcoin expirera est de 54 000 $, ce qui est très proche du Bitcoin actuel. le prix. Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 54 403 $.

Le plus gros problème est le prix auquel l’acheteur d’options Bitcoin perd le plus sur le marché.

En d’autres termes, le prix maximum de la douleur amènera les investisseurs qui ont déjà acheté des options à perdre leur temps et le coût d’opportunité du réinvestissement des primes d’options. C’est le prix qui rend la plupart des options sans valeur car il n’est pas différent de l’achat ou de la vente de Bitcoin sur le marché public. Cependant, les titulaires d’options doivent toujours payer les primes d’option pour garantir leur place.

Source: Intérêt ouvert de l’option BTC par prix d’exercice au 30 avril à la date d’expiration via Bybt

Le prix d’exercice de la plupart des options d’achat et de vente le 30 avril était d’environ 54 000 $. Autour de ce niveau, un total de 960,5 options d’achat BTC et 771,4 options de vente BTC expireront. En général, le ratio call / put est de 1,44, supérieur à 1, ce qui montre qu’il y a encore plus d’investisseurs haussiers.

Comme le montre la figure ci-dessus, il existe encore de nombreux investisseurs avec un grand nombre d’intérêts ouverts à un prix d’exercice d’environ 80000 $, et l’intérêt ouvert a atteint 7,76K BTC.

L’intérêt ouvert est le nombre de contrats d’option détenus par les investisseurs sur tous les marchés après la fin de la journée de négociation précédente.

Comme le prix actuel oscille autour de 54K $, il semble que Bitcoin n’est ni haussier ni baissier à court terme et la consolidation de Bitcoin peut se poursuivre pendant une période de temps substantielle.

Étant donné que les titulaires de contrat haussiers qui ont accumulé du Bitcoin à un prix d’exercice élevé, ne pourront probablement pas exercer l’option. S’ils choisissent d’exécuter cette option, ces investisseurs achèteront Bitcoin à un prix plus élevé, ce qui augmentera le prix.

En revanche, la plupart des intérêts ouverts baissiers sont concentrés sur 50000 $ et 52000 $, évalués à 3,75K BTC et 4,06K BTC. Il n’y a pas non plus de forte probabilité que les spéculateurs baissiers soient disposés à vendre des actifs à ce prix prédéterminé.

Cependant, il convient de noter que le prix maximum de la douleur pour les contrats d’option dont la date d’expiration est le 7 mai est d’environ 56 000 $, plus élevé que le «prix maximum de la douleur» actuel de 54 000 $. Cela montre qu’il y a encore plus d’investisseurs haussiers qui peuvent pousser le prix du Bitcoin à 56K $ la semaine prochaine.

Actuellement, le montant total des positions ouvertes pour les options Bitcoin est de 13,54 milliards de dollars, dont plus de 88% proviennent de Deribit, le plus grand échange de dérivés cryptographiques au monde, et le nombre total de contrats d’options arrivant à échéance est estimé à environ 68500 BTC.

Source de l’image: Shutterstock