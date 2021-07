36 millions de familles reçoivent un nouveau paiement de relance cette semaine

in

Des millions d’Américains – environ 36 millions, selon l’IRS – reçoivent un cadeau de l’Oncle Sam plus tard cette semaine. Il se présentera sous la forme d’un nouveau paiement de relance tant attendu, les chèques devant arriver le 15 juillet totalisant au minimum quelques centaines de dollars. Mieux encore : ces nouveaux paiements de relance seront également les premiers d’une série récurrente.

Les Américains ont reçu jusqu’à présent trois chèques de relance distincts depuis le début de la pandémie de coronavirus. Ce qui arrive cette semaine, cependant, est quelque chose de différent. Ce n’est pas techniquement un quatrième contrôle de relance. Au contraire, le paiement de relance de cette semaine est en fait un paiement anticipé d’un crédit d’impôt fédéral. Bien qu’il soit divisé en six chèques mensuels que les destinataires recevront jusqu’en décembre. Lisez la suite pour plus de détails sur ce qui s’en vient et quand.

Paiement de relance à venir le 15 juillet

Comme toujours, les bénéficiaires recevront ce nouveau paiement sous la forme d’un chèque papier ou d’un virement bancaire électronique. Le paiement de relance de cette semaine a cependant un objectif très spécifique : les familles avec enfants. Cela rend les paiements beaucoup plus ciblés que les trois contrôles de relance précédents, qui étaient destinés à à peu près tout le monde.

Le crédit d’impôt fédéral pour enfants est la prestation qui permet les nouveaux versements. Ce crédit a été étendu plus tôt cette année, dans le cadre de la législation de relance de 1,9 billion de dollars signée par le président Biden en mars. Et il donnera désormais aux familles avec enfants de moins de six ans jusqu’à 3 600 $ par enfant.

Pour les enfants âgés de 6 à 17 ans, le montant est de 3 000 $ pour chaque enfant.

Quant aux chèques eux-mêmes, voici comment les prochains paiements de relance seront structurés.

La moitié des sommes que nous avons mentionnées ci-dessus seront versées aux familles bénéficiaires l’année prochaine sous forme de crédit d’impôt. Parce que nous sommes toujours au milieu d’une pandémie qui a frappé l’économie, l’intention était de verser l’autre moitié de ce crédit d’impôt aux familles maintenant. Ainsi, la première moitié de ce crédit d’impôt est répartie sur six nouveaux paiements de relance.

En règle générale, ces nouveaux chèques mensuels seront de 250 $ ou 300 $, par enfant admissible. Ainsi, par exemple, disons qu’un ménage biparental a une fille de 5 ans.

Le nouveau crédit d’impôt pour enfants leur donnera 1 800 $ (la moitié de la prestation complète de 3 600 $) l’année prochaine, une fois qu’ils auront produit leurs impôts fédéraux. Ils obtiendront l’autre moitié sous la forme de six nouveaux paiements de relance, pour 300 $ chacun (6 x 300 $ = 1 800 $).

Les dates de paiement seront le 15 de chaque mois, commençant ce mois-ci et se terminant le 15 décembre. La seule exception ici est août. Le 15 du mois prochain tombe un dimanche. Ainsi, le vendredi 13 août sera la date à laquelle l’IRS enverra le paiement de relance de ce mois.

