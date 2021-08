36 pensées de plan à trois auxquelles tout le monde pense

Les trios sont amusants! Passionnant! Coquin ! Nouvelle! Mais ils sont aussi parfois très difficiles à naviguer, surtout quand c’est la première fois. Parce que peu importe à quel point vous êtes expérimenté sexuellement, déconner avec deux personnes est logistiquement beaucoup plus difficile qu’une. Fais-moi confiance.

La bonne nouvelle, c’est qu’une fois dedans, vous le prenez comme si vous faisiez du vélo pour la première fois. (Sauf dans ce cas, vous êtes nu et les pneus sont, eh bien, des mégots.)

Donc en plus de “Attends, merde, est-ce que je fais ça bien ?” et « Ai-je besoin d’accorder plus d’attention à cette personne ? » voici quelques autres pensées auxquelles vous pouvez absolument vous attendre lors de votre tout premier plan à trois :

Qui fait le premier pas ? Comment initier un trio ? Oh, je pense que c’est comme la marelle : sautez quand vous êtes prêt. J’ENTRE. Bon sang, mon soutien-gorge s’est détaché rapidement. Aurais-je dû porter des sous-vêtements assortis et pas ces choses à pois ?Non, les pois sont un succès. J’ai même eu un compliment. D’accord, à qui je touche les fesses ? Oh haha ​​le mien. Doit. Trouver. Un autre. Bout. J’en ai trouvé un. Si leur bouche est là, alors la mienne devrait être quelque part par ici. Je vais vous dire, il y a beaucoup de trous sur lesquels se concentrer. Plus de monde = plus de lubrifiant. Il est temps de changer de position. Comment suis-je parvenu à ce trou ? Grattez ça, je suis en fait dans ce trou. Je pense avoir trouvé mon nouveau trou préféré. J’ai l’impression que nous nous concentrons vraiment sur eux en ce moment. J’aimerais plus d’attention. Regardez cela : demandez et vous recevrez. Oh, ça fait du bien. Dois-je lécher quelque chose ? Pourquoi y a-t-il autant de jambes ? Je ne vois pas ce que je fais. Nous avons besoin d’un meilleur éclairage. J’aurais pris un peu de pré-entraînement si j’avais su que j’aurais un plan à trois aujourd’hui. Deux langues. Je viens de terminer. Ont-ils? Au son de celui-ci, ils l’ont certainement fait. Bon travail d’équipe. Faisons cela encore une fois. Je te donnerais cinq étoiles. Si deux valent mieux qu’un, trois valent mieux que deux. Sarah Vulpio Sarah Vulpio est une comédienne et écrivaine à Chicago.

