36 personnes détenues d’un réseau qui a falsifié les diplômes de l’Instituto Cervantes de Barcelone

10/12/2021 à 11:19 CET

.

La police nationale a arrêté 36 personnes qui faisaient partie d’une organisation criminelle basée à Barcelone qui serait dédiée à obtenir frauduleusement des diplômes et certificats délivré par l’Instituto Cervantes.

Les agents ont également identifié 1 667 clients qui auraient payé à l’organisation des sommes comprises entre 1 000 et 4 500 euros pour obtenir des diplômes et certificats falsifiés.

Comme l’a rapporté ce vendredi la police dans un communiqué, le organisation criminelle Il a falsifié les épreuves orales et écrites de l’Institut Cervantes pour obtenir les diplômes DELE et CCSE, conditions nécessaires aux citoyens étrangers pour obtenir la nationalité espagnole par résidence.

Les arrestations ont été effectuées dans le cadre d’une opération coordonnée par Europol et développé simultanément dans Espagne et Royaume-Uni, Avec la collaboration de la police nationale espagnole et de la British National Crime Agency (NCA).

Au Royaume-Uni, l’un des membres les plus importants a été arrêté du réseau, et les autres ont été arrêtés dans la province de Barcelone, dont le leader du réseau.

Dans le cadre de l’opération, 13 procédures d’entrée et d’inscription, dont 12 à Barcelone, et 50 000 euros en espèces, 29 téléphones portables, 12 ordinateurs portables et une abondante documentation ont été saisis, parmi lesquels on dénombre des centaines de diplômes frauduleux.

Les faux ont été fabriqués en une académie qui proposait des tests pour obtenir le DELE et le CCSE, dans laquelle les résultats ont été falsifiés pour les citoyens étrangers qui n’avaient pas les connaissances nécessaires pour être approuvés.

Le directeur du centre s’est fait aider d’intermédiaires et de recruteurs pour deux succursales, une bangladaise et une pakistanaise, la plupart des clients venaient donc du Bangladesh, du Pakistan et de l’Inde.

Les agents estiment que l’organisation criminelle aurait accumulé des revenus d’environ quatre millions d’euros, et que sur les 1 667 clients identifiés, certains 1 380 auraient déjà obtenu le DELE de manière frauduleuse.

La Police nationale collabore depuis 2018 avec l’Institut Cervantes pour différentes arnaques relatifs aux diplômes DELE et aux certificats CCSE, délivrés officiellement par cet institut sous le mandat du ministère espagnol de l’Éducation et du ministère de la Justice.

En novembre 2020, la Police nationale a déjà effectué un appareil large dans différentes provinces avec lesquelles il a arrêté 25 personnes pour avoir supplanté l’identité d’étrangers résidents légaux lors des tests pour l’obtention du DELE.

Grâce aux informations obtenues dans cette opération, les enquêteurs ont pu prouver l’existence du organisation criminelle basé à Barcelone avec des ramifications au Royaume-Uni qui est maintenant démantelé.