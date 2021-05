3600 $ de nouveaux paiements de relance commencent en juillet – plus 2 autres chèques de relance pourraient être en route – .

Alors que le président Biden approche de la moitié de sa première année au pouvoir, certains dirigeants nationaux continuent de faire pression sur lui pour qu’il approuve davantage de paiements par chèque de relance en réponse à la pandémie de coronavirus – le plus long des longs coups en ce moment, mais quelque chose qui pourraient finir par offrir un quatrième et peut-être même un cinquième paiement de relance s’ils réussissent.

Au-delà de la dernière mise à jour du chèque de relance, nous vous avons dit à travers plusieurs articles maintenant, impliquant des paiements allant jusqu’à 3600 $ au premier des quelque 39 millions de ménages à partir de juillet pour chaque enfant éligible, le nombre de partisans au Congrès augmente lorsque il s’agit de soutenir un plus grand nombre de paiements de relance simples. Cela aide sans aucun doute lorsque ces dirigeants politiques voient des choses comme cette pétition de Change.org, qui au moment de la rédaction de cet article a été signée par plus de 2,3 millions de personnes et appelle non seulement un autre paiement de relance, mais des paiements de relance récurrents. De même, un rapport du projet de sécurité économique estime qu’un quatrième et un cinquième chèque de relance pourraient maintenir 12 millions de personnes supplémentaires hors de la pauvreté.

La personne moyenne, rappelez-vous, a déjà reçu 3 200 $ du gouvernement fédéral uniquement à partir des trois chèques de relance précédents – ces chèques s’élevant à 1 200 $, 600 $ et 1 400 $, dans cet ordre. «La force motrice de l’American Rescue Plan… devrait réduire de moitié la pauvreté des enfants cette année, principalement grâce aux investissements dans les paiements directs en espèces et au nouveau plancher de revenu pour les familles avec enfants», poursuit le rapport du projet de sécurité économique.

Combiné aux effets du plan de sauvetage américain – qui est le plan de sauvetage de 1,9 billion de dollars que le président Biden a promulgué en mars – le rapport estime que les paiements directs pourraient réduire de 44 millions le nombre de personnes vivant dans la pauvreté en 2021. à 16 millions.

C’est donc là où nous en sommes actuellement: comme indiqué, la plus grande série de paiements liés à la relance est sur le point de commencer, sous la forme de paiements de crédit d’impôt pour enfants qui donneront à certaines familles jusqu’à 3600 $ au cours d’une année. pour chaque enfant éligible. C’est plus du double de la taille du plus gros test de relance à ce jour. En attendant, des rapports comme celui noté ci-dessus ainsi que la pétition aident à donner une couverture politique aux sénateurs démocrates, par exemple, comme ceux qui ont récemment écrit une lettre au président Biden le pressant d’approuver les paiements de relance récurrents ainsi que l’assurance-chômage automatique liée à des les conditions économiques pour soutenir les Américains sont encore affectées par la pandémie.

«Cette crise est loin d’être terminée et les familles méritent d’être assurées de pouvoir mettre de la nourriture sur la table et garder un toit au-dessus de leurs têtes», indique la lettre. «Les familles ne devraient pas être à la merci de calendriers législatifs en constante évolution et de solutions ad hoc.»

