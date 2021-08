363 députés et députés en exercice ont des poursuites pénales à leur encontre, le BJP en tête de liste avec 83: ADR

in

Avec 83, le BJP est en tête de liste des partis dont les membres (à la fois les députés et les députés) ont déclaré des accusations criminelles contre eux. (Express Photo)

Au total, 363 députés et députés ont déclaré des poursuites pénales à leur encontre, selon une analyse de 2 495 déclarations sous serment de candidats par l’Association pour les réformes démocratiques (ADR). Les législateurs font face à des accusations portées contre eux par le tribunal pour des infractions relevant de l’article 8 (1), (2) et (3) de la loi de 1951 sur la représentation des personnes.

Selon le rapport ADR, ces 363 comprennent 296 députés et 67 députés. Avec 83, le BJP est en tête de liste des partis dont les membres (à la fois les députés et les députés) ont déclaré des accusations criminelles contre eux. Le Congrès est deuxième sur la liste avec 47 et l’AITC troisième avec 25 de ses législateurs confrontés à des affaires pénales.

Parmi les élections, les sondages Lok Sabha 2019 ont vu la participation de 67 députés qui avaient déclaré des accusations criminelles contre eux, suivis des élections de l’assemblée du Bihar 2020 où 54 députés ayant déclaré des accusations criminelles ont contesté.

Étonnamment, quatre ministres de l’Union et 35 ministres des assemblées d’État ont déclaré des accusations criminelles contre eux. Les quatre ministres de l’Union – Sanjeev Kumar Balyan, Satyapal Singh Baghel, Kailash Choudhary et Ashwini Kumar Choubey – sont du BJP et font face à des accusations aussi graves que l’enlèvement, la dacoité et les tentatives de mort ou de blessures graves.

En moyenne, les affaires pénales auxquelles sont confrontés les députés, contre lesquels des accusations ont été formulées, sont pendantes depuis 7 ans tandis que celles auxquelles sont confrontés les députés sont pendantes depuis 6 ans.

Le rapport a également révélé que 24 députés de Lok Sabha ont un total de 43 affaires pénales en instance contre eux depuis 10 ans ou plus et 111 députés en exercice ont un total de 315 affaires pénales en instance contre eux depuis 10 ans ou plus.

En vertu de l’article 8 de la loi RP de 1951, s’ils sont reconnus coupables, les députés et les députés seront disqualifiés en tant que membre du Parlement ainsi que membre de l’Assemblée législative ou membre du Conseil législatif de l’État.

Les sous-sections (1), (2) et (3) de l’article 8 de la loi prévoient qu’une personne reconnue coupable d’une infraction mentionnée dans l’une de ces sous-sections sera disqualifiée à compter de la date de la condamnation et continuera de l’être. pour une nouvelle période de six ans à compter de sa libération.

Les infractions énumérées dans ces sous-sections comprennent le meurtre, le viol, la dacoité, le vol qualifié, l’enlèvement, les crimes contre les femmes, les pots-de-vin, la corruption, le blanchiment d’argent et bien d’autres.

Dans deux arrêts distincts du 10 août, la Cour suprême a demandé aux partis politiques de publier les affaires pénales en cours contre leurs candidats dans les 48 heures suivant leur nomination pour la candidature, réitérant et renforçant son ordonnance de 2020. Le tribunal a également décidé que les États ne peuvent pas retirer les affaires contre les députés et les députés sans l’assentiment de la haute cour correspondante, ce qui est devenu de plus en plus courant.

