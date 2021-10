36e anniversaire d’Estrella Cubanas en MLB !

Beaucoup considéraient Yoenis Céspedes, originaire de Campechuela dans la province cubaine orientale de Granma, comme le meilleur joueur cubain d’aujourd’hui au cours de ses huit saisons dans les Ligues majeures, qui a fêté ce lundi 18 octobre son 36e anniversaire.

Céspedes a fait ses débuts en Série nationale lors de la saison 2003-2004 avec l’équipe Alazanes de Granma, laissant une moyenne offensive de .301, 378 OBP, 502 SLU, 880 OPS, en plus de connecter 17 doubles, 7 triples et 9 circuits. ainsi que 42 points produits qui ont fait de lui l’une des meilleures recrues de la saison avec Frank Monthiep de la capitale.

Le Granmense au cours des huit saisons de la Série nationale a laissé une moyenne offensive de .311 et sa ligne était de (394OPB / 565SLU / 959OPS), en plus d’envoyer 177 balles en dehors des limites du stade et d’envoyer 586 coéquipiers au marbre.

Membre à plusieurs reprises de l’équipe nationale cubaine dans des événements internationaux depuis 2003 lorsqu’il était membre de l’équipe Cuba Youth. En son temps avec l’uniforme des quatre lettres, sa participation à la IIe Classique mondiale de baseball se démarque et il a été sélectionné comme joueur de champ central des All Stars.

En 2011, le Cubain a quitté le pays à la recherche d’atteindre la Ligue majeure de baseball nord-américaine et a commencé sa préparation en République dominicaine.

Son rêve deviendrait réalité en 2012 lorsqu’il est signé par l’Oakland Athletics pour quatre saisons, faisant ses débuts dans le Grand Chapiteau cette année-là avec une moyenne au bâton de 0,292 et une ligne offensive de (356OPB / 505SLU / 861OPS), en plus de frapper 23 circuits et remorquer 82 coéquipiers.

En 2013, « La Power » (comme on appelait le Cubain) a remporté le Home Run Derby organisé au Citi Field de New York, devenant ainsi le premier joueur à remporter le Derby sans avoir été sélectionné pour le Game of the Stars cette saison-là.

L’année suivante, Céspedes réitère son succès dans le Home Run Derby, qui se déroule cette fois à Target Field et devient, avec le grand Ken Griffey Jr, le seul joueur à avoir répété le titre dans le Home Run Derby plusieurs années consécutives. .

Au cours de la saison 2015, il a été échangé aux Mets de New York où il est resté jusqu’en 2020, date à laquelle il a décidé de quitter l’organisation avant ses désaccords avec la direction de son équipe.

Pendant son séjour dans les ligues majeures, la moyenne cubaine pour 273 et sa ligne était de (327OPB / 497SLU / 824OPS), en plus de connecter 165 circuits, 173 doubles, 24 triples, conduisant un total de 528 coureurs et marquant 475 points au cours les 834 jeux auxquels Il a participé.

Sans aucun doute, le Power a eu une belle carrière jusqu’à présent, même si on ne sait pas encore ce qu’il adviendra de son avenir dans le monde du baseball.