36e journée de la deuxième division: avant le match SD Ponferradina

23/04/2021 à 20h30 CEST

Samedi prochain à 20h30 se jouera le match de la trente-sixième journée de la deuxième division, qui affrontera le Ponferradina et à Lugo dans le Stade El Toralin.

La SD Ponferradina Il atteint le trente-sixième match avec l’intention d’améliorer sa performance au championnat après avoir fait match nul 1-1 contre lui Leganes dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 13 des 35 matchs disputés jusqu’à présent en deuxième division avec un chiffre de 38 buts en faveur et 39 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Lugo ne pouvait pas faire face à la Alcorcón lors de son dernier match (1-3), il cherchera donc une victoire contre le SD Ponferradina pour définir le cours du tournoi. À ce jour, sur les 35 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté huit avec un solde de 30 buts en faveur et 45 contre.

En termes de performances à domicile, le SD Ponferradina il a gagné huit fois, il a été battu trois fois et il a fait match nul six fois en 17 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Lugo Il a gagné deux fois et a été battu 10 fois en 17 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. SD Ponferradina si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la SD Ponferradina et les résultats sont quatre victoires, trois défaites et un nul en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Ponferradina et le Lugo dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur des visiteurs.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième division, nous pouvons voir que l’équipe locale a un avantage de 14 points par rapport à la Lugo. L’équipe de Juan Andoni Perez Alonso Il arrive au match en huitième position et avec 50 points avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en vingtième position avec 36 points.