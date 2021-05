36e journée de Ligue 1: avant le match de l’OGC Nice

08/05/2021 à 15:06 CEST

Dimanche prochain à 15h00 se jouera le match de la trente-sixième journée de Ligue 1, qui affrontera le Agréable et à Brest dans le Allianz Rivera.

le OGC Nice Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au trente-sixième jour après avoir subi une défaite contre lui Lille OSC lors du match précédent par un résultat de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 13 des 35 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 44 buts en faveur et 47 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Brest a subi une défaite à la FC Nantes dans le dernier match (1-4), de sorte qu’une victoire contre le OGC Nice cela l’aiderait à améliorer sa carrière au championnat. Avant ce match, le Brest il avait remporté 11 des 35 matchs disputés en Ligue 1 cette saison et a inscrit 61 buts contre 48 pour.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le OGC Nice il a gagné six fois, a perdu huit fois et a fait match nul trois fois en 17 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Brest a un bilan de trois victoires, 11 défaites et trois nuls en 17 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la OGC Nice si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de OGC NiceEn fait, les chiffres montrent une victoire et trois nuls pour les locaux. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de quatre matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Brest. La dernière rencontre qu’ils ont disputée ensemble dans ce tournoi a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un score de 2-0 pour le Brest.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par six points en faveur de la OGC Nice. Les locaux viennent au meeting en dixième position et avec 46 points dans le casier. De son côté, l’équipe visiteuse est quatorzième avec 40 points.