36e journée de Major League Soccer : aperçu du match du Toronto FC

29/09/2021 à 01h01 CEST

Les Toronto FC jouera son trente-sixième match en Major League Soccer contre le Cincinnati, qui doit commencer ce jeudi à 13h00 dans le Champ BMO.

Les Toronto FC Il affronte la rencontre de la trente-sixième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Rapides du Colorado à son dernier match. De plus, les locaux ont gagné dans quatre des 26 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 28 buts pour et 51 contre.

Pour sa part, Cincinnati il a été battu 4-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le DC United, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. Sur les 25 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Cincinnati il en a remporté quatre avec un bilan de 26 buts marqués contre 48 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Toronto FC Ils ont affiché des chiffres de deux victoires, quatre défaites et cinq nuls en 11 matchs à domicile, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Cincinnati Il a gagné trois fois, a été battu huit fois et a fait match nul trois fois en 14 matchs joués, des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Toronto FC.

En analysant le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs ont un avantage d’un point par rapport au Toronto FC. L’équipe de Javier Pérez il se classe à la quatorzième place avec 19 points à son tableau de bord. Pour sa part, Cincinnati il est treizième du tableau avec 20 points.