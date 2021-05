36e journée de Serie A: avant le match de Bologne

11/05/2021 à 20:49 CEST

le Bologne joue ce mercredi à 20h45 son trente-sixième match de Serie A contre le Gênes dans le Renato Dall’ara.

le Bologne affronte le trente-sixième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa position après avoir tiré le dernier match joué contre le Udinese. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 10 des 35 matches disputés jusqu’à présent, avec 48 buts pour et 57 contre.

Du côté des visiteurs, le Gênes a subi une défaite à la Sassuolo dans le dernier match (1-2), il cherchera donc une victoire contre le Bologne pour définir le cap du championnat. À ce jour, sur les 35 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, ils en ont remporté huit avec un solde de 41 buts en faveur et 54 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Bologne il a gagné sept fois, il a perdu cinq fois et il a fait match nul cinq fois en 17 matchs disputés jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais nous devrons nous battre pour gagner. Aux sorties, le Gênes a un bilan de trois victoires, neuf défaites et cinq nuls en 17 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Bologne pour essayer de casser les statistiques.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Renato Dall’ara et le bilan est de six victoires, trois défaites et trois nuls en faveur de la Bologne. De plus, les visiteurs ajoutent deux matchs d’affilée invaincus dans le fief de la Bologne. Le dernier match auquel ils ont joué Bologne et le Gênes Dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et s’est terminée avec un score de 2-0 pour les visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir que les deux équipes sont séparées par quatre points en faveur de Bologne. le Bologne Il arrive au meeting avec 40 points dans son casier et occupe la douzième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 36 points et occupent la quatorzième position de la compétition.