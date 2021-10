37% des espèces espagnoles, en situation défavorable

in

02/10/2021 à 9h03 CEST

Ce samedi, c’est la journée mondiale des oiseaux. L’avifaune espagnole est l’une des plus variées d’Europe, mais elle vit aussi sous une menace permanente. En effet, 37% des oiseaux communs, dont des espèces aussi populaires que la perdrix ou l’hirondelle rustique, “sont dans une situation de conservation défavorable”, selon les observations des bénévoles de SEO/BirdLife.

Selon la déclaration fournie par l’association de conservation du doyen en Espagne, les oiseaux affrontent leur journée mondiale ce samedi 2 octobre « en déclin & rdquor; puisque « les espèces les plus menacées continuent de s’éteindre et les plus courantes cessent de l’être & rdquor ;.

Comme chaque année coïncidant avec cet anniversaire, SEO / BirdLife organise diverses activités tout au long de ce week-end afin d’encourager la société « à sortir à la campagne et à profiter des oiseaux & rdquor; participer à ses programmes de surveillance pour collecter « des informations très précieuses pour sa conservation & rdquor; et faire connaître les bénéfices apportés par ces « bioindicateurs de la qualité environnementale & rdquor ;.

Ainsi, son programme de surveillance des oiseaux communs au printemps (SACRE) fonctionne depuis 25 ans grâce à la collaboration de milliers de volontaires environnementaux dans toute l’Espagne qui ont réussi à collecter pendant cette période une grande quantité de données, déjà consolidées et validées scientifiquement, sur l’état de conservation de plus de 100 espèces d’oiseaux communs.

Ces observations, qui mobilisent chaque printemps un millier de volontaires, permettent, entre autres, de compter le nombre de spécimens de ces espèces pour aboutir à « un indicateur clair de l’impact des êtres humains sur la biodiversité & rdquor ;.

Ainsi, le premier week-end d’octobre Cette entité organise diverses activités telles que des visites guidées, des conférences ou des points d’observation, entre autres, dans une centaine de lieux.

Parmi les propositions de cette édition, il y a un itinéraire guidé à travers Madrid Río, qui couvrira la section renaturalisée du fleuve Manzanares lors de son passage dans la capitale, qui a connu une «grande récupération et transformation ces dernières années».

En ce jour d’« observation des oiseaux & rdquor ;, les participants seront accompagnés par des ornithologues experts qui vous fera découvrir quelques-uns des voisins à plumes de cette zone spécifique tels que & rdquor; hérons, sébastes, lavandières, différentes espèces de mouettes & rdquor; et même le “martin-pêcheur insaisissable”.

La journée sera également l’occasion de voir en direct l’utilité des données du programme SACRE, d’apprendre le fonctionnement de l’application mobile de suivi des oiseaux eBird ou tout simplement d’apprécier les oiseaux urbains à l’aide de télescopes ou de jumelles.

L’entité précise que « les oiseaux sont le groupe faunique pour lequel il existe le plus de données, ce qui nous permet de connaître les changements qui se produisent & rdquor; dans les écosystèmes, « comme cela arrive avec le changement climatique et la perte de biodiversité & rdquor ;.

« Les oiseaux sont aussi des indicateurs de la santé environnementale d’un espace. En fait, entre autres, ils sont l’un des indicateurs utilisés par Eurostat pour analyser les niveaux de qualité de vie des Européens. Leur présence régulière est un indicateur du bien-être des lieux où nous vivons. L’une des espèces qui symbolise le mieux cette connexion sont les moineaux. La baisse persistante de ses populations, qui est à l’étude, semble être associée à une dégradation de l’état de santé des milieux où elle disparaît et, surtout, des villes & rdquor;, précise SEO.

