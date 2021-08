37% des investisseurs américains n’encaisseraient pas leur crypto même dans les moments critiques ⋆ Crypto new media

in

Selon une étude récente, les investisseurs américains en crypto-monnaie ont alloué en moyenne 1 707 $ à ces actifs. 37% d’entre eux ont avoué qu’ils ne toucheraient pas à ces fonds même s’ils devaient couvrir une facture nécessaire ou un paiement important.

On pouvait s’y attendre, la célébrité qui influence la plupart des décisions des répondants en matière de cryptographie est Elon Musk.

De nombreux Américains ont des « mains de diamant »

La plate-forme de paris – GamblersPick – a interrogé 1 000 investisseurs américains en actifs numériques pour conclure qu’une grande partie d’entre eux (37%) conserverait à tout prix leurs possessions cryptographiques. 51% sont allés plus loin, déclarant qu’ils ne trouvent même pas les achats de luxe comme raison tentante d’encaisser.

En regardant de plus près les différentes générations, les baby-boomers sont le groupe qui a le plus investi sur le marché de la cryptographie, tandis que la génération Z s’est classée dernière. Les Américains de sexe masculin possèdent en moyenne 1 940 $ d’actifs numériques et semblent s’intéresser davantage à la question que les femmes. Le nombre médian des femmes s’élève à 1 375 $.

GamblersPick a révélé que la demande de crypto-monnaies parmi les investisseurs américains augmente à un niveau tel que les prêts et emprunts d’argent à des amis ou à la famille sont des solutions courantes pour entrer sur le marché. Selon les résultats, un répondant sur quatre a acheté des actifs numériques via sa carte de crédit.

Révélant leurs plans pour les 12 prochains mois, les investisseurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’allouer en moyenne 1 645 $ supplémentaires de leur patrimoine. Encore une fois, les hommes ont dominé les statistiques en disant qu’ils investiraient 1 988 $ chacun, tandis que les femmes – 1 100 $.

Elon Musk dicte les actions de 35%

La recherche a également montré pourquoi les investisseurs ont décidé de sauter dans le train de la cryptographie. La grande majorité, 75 %, a déclaré qu’elle pensait que la valeur des actifs numériques augmenterait à l’avenir. 32% trouvent la crypto comme moyen de diversifier leurs portefeuilles, tandis que 24% pensent qu’ils gagneront de solides rendements.

Compte tenu de la situation compliquée de l’économie, de l’impression de masse des monnaies nationales et de la pandémie de COVID-19 en cours, il n’est pas surprenant que 21% des personnes interrogées aient choisi comme raison la “couverture contre l’inflation”.

Les médias sociaux et les forums en ligne semblent avoir un impact significatif sur les décisions des investisseurs américains en matière de cryptographie. Reddit s’est classé premier avec 34% de pouvoir d’influence, tandis que Twitter, YouTube et Facebook suivaient de près avec respectivement 26%, 23% et 16%.

Un homme, cependant, est plus inspirant que n’importe laquelle des entreprises susmentionnées. Son nom est Elon Musk, et 35% des personnes interrogées ont admis avoir fait des choix concernant leurs investissements en crypto-monnaie en fonction de ses récentes déclarations, tweets ou opinions. Warren Buffett s’est classé deuxième avec seulement 9%, tandis que la star du rap Snoop Dogg est troisième avec 7%.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.