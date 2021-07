37 entreprises postulent pour le PLI télécom, Samsung le rate

Le programme devrait compenser les énormes importations d’équipements de télécommunications d’une valeur de plus de 50 000 crores de roupies et le renforcer avec des produits fabriqués en Inde à la fois pour les marchés intérieurs et les exportations.

Trente-sept entreprises mondiales et locales, dont Nokia, Jabil, Cisco, Flex et Foxconn, ont demandé le programme d’incitation liée à la production (PLI) pour la fabrication d’équipements de télécommunications. Samsung Electronics n’a cependant pas postulé. La société n’avait pas non plus demandé le programme de matériel informatique pour tablettes et ordinateurs portables.

Samsung n’aurait pas postulé en raison du manque d’opportunités sur le marché des équipements 5G. Reliance Jio est le seul opérateur à avoir déployé le réseau radio Samsung pour la 4G, mais pour la 5G, le premier a indiqué qu’il utiliserait une solution maison et ne s’est jusqu’à présent pas engagé envers Samsung.

Le département des télécommunications (DoT) sélectionnera les entreprises parmi les 37 candidats sur la base d’investissements compétitifs. Plus l’engagement d’investissement est élevé, plus les chances de sélection de l’entreprise sont élevées.

Le DoT accordera des approbations à 10 applications éligibles chacune dans les catégories MPME et non-MPME. Dans la catégorie des non-MPME, au moins trois des 10 seront des entreprises nationales éligibles. Les candidatures seront présélectionnées de la plus élevée à la plus faible sur la base de l’investissement supplémentaire cumulatif engagé pendant la période du programme.

Le programme, avec une dépense de Rs 12 195 crore, offre des incitations de l’ordre de 4% à 7% pour différentes catégories et années. Pour les MPME, une incitation plus élevée de 1% est proposée au cours de l’année 1, de l’année 2 et de l’année 3. L’exercice 2019-2020 sera considéré comme l’année de base pour le calcul des ventes supplémentaires cumulées de produits manufacturés hors taxes.

Le seuil d’investissement minimum pour les MPME a été maintenu à Rs 10 crore et pour les autres à Rs 100 crore.

On estime que la pleine utilisation des fonds du programme est susceptible de conduire à une production supplémentaire d’environ Rs 2,4 lakh crore avec des exportations d’environ Rs 2 lakh crore sur cinq ans. On s’attend également à ce que le programme apporte des investissements d’environ Rs 3 000 crore et génère d’énormes emplois directs et indirects.

Les équipements de télécommunications qui seraient couverts par le régime comprennent les équipements de transmission de base, le réseau d’accès radio 4G/5G de nouvelle génération et les équipements sans fil, les équipements d’accès et de locaux client (CPE), les dispositifs d’accès à l’Internet des objets (IoT), les autres équipements sans fil et équipements comme les commutateurs et les routeurs.

Le programme devrait compenser les énormes importations d’équipements de télécommunications d’une valeur de plus de 50 000 crores de roupies et le renforcer avec des produits fabriqués en Inde à la fois pour les marchés intérieurs et les exportations.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.