37 matches sans défaite, le jalon de l’équipe nationale italienne

09/10/2021 à 8h55 CEST

L’Italie de Roberto Mancini a atteint 37 matchs consécutifs sans défaite (28 victoires et 9 nuls), quelque chose que personne n’a jamais réalisé dans l’histoire du football en équipe nationale.. Ainsi, l’azzurra dépasse le Brésil, qui a enregistré 36 rencontres entre 1993 et ​​1996, et l’Espagne, qui en a atteint 35 entre 2007 et 2009.

Les transalpinos ont battu la Lituanie (5-0) lors du dernier match de la pause de l’équipe nationale après avoir récolté deux nuls et ils dépendent d’eux-mêmes pour participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Sauf surprise majeure, l’équipe de Mancini revient sur son rendez-vous avec la Coupe du monde huit ans plus tard : était absent de la Coupe du monde 2018 en Russie et a chuté lors de la première phase en 2014 et en 2010.

37 – L’#Italie est la première équipe nationale au monde à enregistrer une séquence de 37 matches consécutifs sans aucune défaite (V28, N9). Histoire #ItalieLituanie pic.twitter.com/D8IGYHJ9oh – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 8 septembre 2021

Les Italiens sont champions d’Europe en titre et l’une des équipes les plus fortes du football européen. Ils ont bouclé un tournoi pratiquement parfait laissant l’Autriche, la Belgique, l’Espagne et l’Angleterre sur la route du titre : L’Italie, quatre fois championne du monde, a remporté son deuxième championnat d’Europe après 1968 en tant qu’hôte.

Conquérir la Coupe du monde Qatar 2022, le grand rêve

L’Italie est sans aucun doute la grande favorite pour décrocher le billet pour la Coupe du monde Qatar 2022 sur la voie rapide : elle mène le groupe C du tour de qualification avec 14 points et ses 37 matchs consécutifs sans perdre en font l’une des plus solides.. Le calendrier, en revanche, vous profite également : rencontrera la Suisse lors de l’avant-dernière journée et se clôturera contre la faible Irlande du Nord.

Les transalpinos ne s’affronteront plus avant début novembre et ils ont devant eux la belle opportunité de clôturer une autre année civile complète sans défaite.: La dernière défaite de l’Italie date du 10 septembre 2018, soit trois ans avec une équipe invaincue.