37 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Vous vous êtes déconnecté pour le week-end ? Il est temps de rattraper le résumé des nouvelles de 6h30. Bienvenue!

Vulnérabilité Log4Shell met en danger des millions d’applications et de services dans le monde, d’iCloud à Steam.

Une tornade a détruit un entrepôt d’Amazon hier. Il y a au moins 6 morts et 60 disparus.

Nous vous recommandons Avis sur les téléviseurs Philips OLED 806, les écouteurs Huawei Freebuds Lipstick, le lecteur d’ebook Kindle Papewhite Signature Edition, et l’ordinateur portable Acer Aspire Vero. Et des articles comme les cartes les plus curieuses, les films de Noël Disney Plus, comment envoyer un colis par Amazon sans connaitre l’adresse, 6 sites Web pour partager des fichiers, parler au GPT-3 AI, et de plus.

Actualités technologiques

Est-il trop tard pour commencer à investir dans le Shiba Inu ? Lire les nouvelles

D’iCloud à Steam : la vulnérabilité Log4Shell met en danger des millions d’applications et de services dans le monde. Lire les nouvelles

Des choses qui ne devraient jamais être facturées dans un bar ou un restaurant selon l’OCU. Lire les nouvelles

Computer Hoy 2021 Awards : choisissez les meilleurs produits de l’année et gagnez des prix fantastiques. Lire les nouvelles

Vous pouvez désormais parler à Facebook en temps réel si votre compte est fermé. Lire les nouvelles

Six morts et 60 disparus après l’effondrement d’un entrepôt d’Amazon dans une rare tornade hivernale. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Vous pourrez bientôt acheter des téléphones pliables à un prix beaucoup moins cher. Lire les nouvelles

Comment télécharger des vidéos depuis Instagram, TikTok et Twitter. Lire le rapport

Ordinateurs et tablettes

Le moyen le plus simple d’installer des applications Android (APK) sur Windows. Lire le tutoriel

Nous avons minutieusement testé le lecteur d’ebook Kindle Paperwhite 2021 Signature Edition. Lire notre analyse et avis

Les meilleures astuces maison pour garder votre ordinateur portable de jeu au frais. Lire le tutoriel

6 sites Web avec lesquels partager des fichiers, sans inscription, ni e-mail, ni application. Lire le rapport

Acer Aspire Vero, l’ordinateur portable écologique. Lire notre analyse et avis

C’est toute la mémoire que Chrome peut économiser dans Windows avec sa nouvelle technologie. Lire les nouvelles

Nous avons testé le GPT-3 : pouvez-vous faire la différence si vous parlez à une IA ? Lire le rapport

Mode de vie

Pourquoi IKEA ou Decathlon demandent le code postal : est-ce dangereux de le donner ? Lire les nouvelles

Comment et quand préchauffer une friteuse à air pour un résultat net et uniforme. Lire les nouvelles

Montres qui font des électrocardiogrammes (ECG): ce sont les meilleures et les moins chères que vous puissiez acheter. Lire le rapport

Comment sont les écouteurs d’origine Huawei Freebuds Lipstick ? Lire notre analyse et avis

Les 9 meilleures applications pour suivre les envois de colis sur Android et iOS. Lire le rapport

Comment envoyer un colis Amazon à quelqu’un sans connaître son adresse. Lire le tutoriel

Chèques et cartes cadeaux pour Noël à acheter en dernière minute. Lire le rapport

Loisirs et jeux

Disney veut rebondir après la bosse du film dans son dernier film de super-héros : Eternals sur Disney Plus en janvier. Lire les nouvelles

Le téléviseur 55″ Philips OLED 806 en vaut-il la peine ? Lire notre analyse et avis

Films de Noël 2021 : ce sont les meilleurs que vous puissiez voir sur Disney Plus. Lire le rapport

Le voyage du capitaine Kirk dans l’espace est présenté en tant que documentaire sur Amazon Prime Video. Lire les nouvelles

Moteur

Pourquoi en Australie ils ont mis des panneaux sur la route pour jouer à des jeux-questionnaires. Lire les nouvelles

Modifications du code de la route DGT qui entraînent des amendes et le retrait de points que vous devez mémoriser. Lire les nouvelles

La science

Les ingénieurs créent un robot qui peut être un humanoïde ou même une voiture. Lire les nouvelles

Des gouttes sont déjà en vente qui vous permettent de lire de près sans porter de lunettes, si vous souffrez de presbytie. Lire les nouvelles

Si vous avez peur de la mer, ne regardez pas cette vidéo spectaculaire qui compare la profondeur océanique de toutes les mers. Lire les nouvelles

Des cartes curieuses qui vous feront voir le monde d’une manière différente. Lire le rapport

Qu’est-ce qu’un irrigateur buccal et à quoi sert-il : le gadget tendance pour garder vos dents en bonne santé. Lire le guide d’achat

Les curiosités du jour

C’est le nouveau complexe hôtelier qu’ils veulent construire à Dubaï, et il flotte sur l’eau. Lire les nouvelles

Jeff Bezos est déjà officiellement astronaute, mais il sera le dernier à recevoir les ailes. Lire les nouvelles

Ce terrifiant humanoïde pouvait voler jusqu’au sommet du ciel grâce à ses propulseurs. Lire les nouvelles

Un homme a gardé une pierre pendant des années en pensant que c’était de l’or, mais il s’est avéré qu’elle avait beaucoup plus de valeur. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!