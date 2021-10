372 nuova maglia manchester united ElaneD slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

649 maglia liverpool Gerard

Secondo quanto riferito, Real Madrid e Manchester United sono interessati a entrambi i club pronti a spendere soldi per riportare i superclub ai loro modi vincenti

Gli Spurs credono che il 26enne ricaverebbe una commissione superiore a £ 150 milioni e nel tentativo di allontanare potenziali corteggiatori, Levy potrebbe offrirgli una busta paga eccezionale superiore alle sue attuali £ 200

Ma dopo aver subito la sconfitta contro il Red Bull Lipsia all’andata della Champions League, e dopo una serie di tre sconfitte consecutive in campionato, la stagione del Tottenham potrebbe presto finire

Ciò lo lascerebbe con solo 50 milioni di sterline da spendere per i nuovi giocatori più qualsiasi ulteriore denaro generato dalle vendite dei giocatori

Jose Mourinho e il presidente Daniel Levy faranno comprensibilmente del loro meglio per mantenere l’attaccante stella nel club

La prima preoccupazione del capitano inglese è tornare in campo dopo aver subito un grave infortunio al tendine del ginocchio che potrebbe escluderlo per la stagione e gli Europei di quest’estate

Harry Kane considererà il suo futuro al Tottenham quest’estate con il club che lotta per convincerlo del suo futuro a lungo termine nel nord di Londra, secondo quanto riportato jalkapallo pelipaidat

Mourinho è consapevole che potrebbe non essere in grado di svolgere il lavoro di revisione che desidera agli Spurs, soprattutto se il club non riuscirà a qualificarsi per la Champions League

Secondo il rapporto, Levy crede di poter convincere Kane a restare, che è legato fino al 2024

Ma la macchina da gol sta discutendo se debba andarsene per portare la sua carriera al livello successivo, secondo The Telegraph maglia roma scudetto

Spetterà a Mourinho convincere Kane che sarà in grado di realizzare le sue ambizioni al Tottenham senza spendere molto quest’estate e potenzialmente senza giocare nella massima competizione europea la prossima stagione

La prima scelta di Zinedine Zidane è Kylian Mbappe ed è improbabile che comprino sia il vincitore della Coppa del Mondo che Kane durante la finestra di trasferimento estiva magliette manchester united

Kane ha espresso a lungo il suo desiderio di vincere trofei e senza grandi investimenti, il Tottenham sembra più lontano che mai dall’argenteria con la sua squadra attuale 000 a settimana

