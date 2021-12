375 morts et 56 disparus après le typhon qui a frappé les Philippines

Au moins 375 personnes ont été tuées, 56 sont portées disparues et 500 ont été blessées, selon la police nationale.

Le nombre de morts du typhon le plus violent qui a frappé les Philippines cette année est passé à 375, avec plus de 50 autres disparus et plusieurs provinces centrales aux prises avec des pannes de communication et des pannes de courant et réclamant de la nourriture et de l’eau, ont annoncé lundi des responsables.

À son plus fort, le typhon Rai a soufflé des vents soutenus de 195 kilomètres (121 miles) par heure avec des rafales allant jusqu’à 270 km/h (168 mph) avant de souffler dans la mer de Chine méridionale vendredi.

Au moins 375 personnes ont été tuées, 56 sont portées disparues et 500 ont été blessées, selon la police nationale. Le bilan pourrait encore augmenter car plusieurs villes et villages sont restés hors de portée en raison de pannes de communication et de pannes de courant, bien que des efforts massifs de nettoyage et de réparation aient été en cours.

Beaucoup ont été tués par la chute d’arbres et l’effondrement de murs, des crues éclair et des glissements de terrain. Un homme de 57 ans a été retrouvé mort pendu à une branche d’arbre et une femme a été emportée par le vent et est décédée dans la province du Negros Occidental, a annoncé la police.

La gouverneure Arlene Bag-ao des îles Dinagat, parmi les provinces du sud-est touchées pour la première fois par le typhon, a déclaré que la férocité de Rai sur sa province insulaire de plus de 130 000 habitants était pire que celle du typhon Haiyan, l’un des typhons les plus puissants et les plus meurtriers jamais enregistrés qui a dévasté le centre des Philippines en novembre 2013 mais n’a fait aucune victime à Dinagat.

« Si c’était comme être dans une machine à laver auparavant, cette fois, il y avait comme un énorme monstre qui s’est écrasé partout, a attrapé n’importe quoi comme des arbres et des toits de tôle et les a ensuite lancés partout », a déclaré Bag-ao par téléphone. « Le vent tournait du nord au sud, à l’est et à l’ouest à plusieurs reprises pendant six heures. Certaines tôles de toit en tôle ont été emportées par le vent, puis rejetées. » Au moins 14 villageois sont morts et plus de 100 autres ont été blessés par des toits volants, des débris et des éclats de verre et ont été soignés dans des salles d’opération de fortune dans des hôpitaux endommagés à Dinagat, a déclaré Bag-ao. Beaucoup d’autres seraient morts si des milliers d’habitants n’avaient pas été évacués des villages à haut risque.

Dinagat et plusieurs autres provinces frappées par le typhon sont restées sans électricité ni communications et de nombreux habitants avaient besoin de matériaux de construction, de nourriture et d’eau. Bag-ao et d’autres responsables provinciaux se sont rendus dans les régions voisines qui disposaient de signaux de téléphone portable pour demander de l’aide et coordonner les efforts de rétablissement avec le gouvernement national.

Plus de 700 000 personnes ont été frappées par le typhon dans les provinces insulaires centrales, dont plus de 400 000 qui ont dû être déplacées vers des abris d’urgence. Des milliers d’habitants ont été secourus des villages inondés, notamment dans la ville de Loboc, dans la province durement touchée de Bohol, où les habitants ont été piégés sur les toits et dans les arbres où ils sont allés pour échapper à la crue des eaux.

Les navires des garde-côtes ont transporté 29 touristes américains, britanniques, canadiens, suisses, russes, chinois et autres qui étaient bloqués sur l’île de Siargao, une destination de surf populaire qui a été dévastée par le typhon, ont déclaré des responsables.

Les équipes d’urgence travaillaient pour rétablir l’électricité dans 227 villes et villages, ont déclaré des responsables. L’électricité n’a été rétablie que dans 21 zones jusqu’à présent. Les connexions téléphoniques dans plus de 130 villes et villages ont été coupées par le typhon, mais au moins 106 avaient été reconnectées lundi, ont indiqué des responsables. Deux aéroports locaux sont restés fermés à l’exception des vols d’urgence, mais la plupart des autres ont rouvert, a indiqué l’agence de l’aviation civile.

Bag-ao et d’autres responsables craignaient que leurs provinces ne soient à court de carburant, ce qui était très demandé en raison de l’utilisation de groupes électrogènes temporaires, y compris ceux utilisés pour les entrepôts réfrigérés avec de grandes quantités de stocks de vaccins contre le coronavirus. Les autorités ont livré des livraisons de vaccins à de nombreuses provinces pour une campagne de vaccination intensifiée, qui a été reportée la semaine dernière en raison du typhon.

Au Vatican, le pape François a exprimé dimanche sa proximité avec le peuple philippin, faisant référence au typhon « qui a détruit de nombreuses maisons ». Environ 20 tempêtes tropicales et typhons frappent chaque année les Philippines, situées entre l’océan Pacifique et la mer de Chine méridionale. Il se trouve également le long de la région sismiquement active du « Cercle de feu » du Pacifique, ce qui en fait l’un des pays du monde les plus exposés aux catastrophes.

