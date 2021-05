37e journée de Premier League: aperçu du match de Chelsea

17/05/2021 à 21:16 CEST

le Chelsea reçoit ce mardi à 21h15 la visite du Leicester dans le le pont de Stamford lors de leur trente-septième match en Premier League.

le Chelsea Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au trente-septième jour après avoir subi une défaite contre lui Arsenal lors du match précédent par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 18 des 36 matchs joués à ce jour, avec une séquence de 55 buts en faveur et 33 contre.

Du côté des visiteurs, le La ville de Leicester a réussi à vaincre le Manchester United 1-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Thomas Oui Söyüncü, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le fief de la Chelsea. Avant ce match, le La ville de Leicester il avait remporté 20 des 36 matchs de Premier League disputés cette saison et a concédé 44 buts contre et en a marqué 65.

En tant que local, le Chelsea Il a réalisé des statistiques de huit victoires, quatre défaites et six nuls en 18 matchs disputés dans son stade, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes. La ville de Leicester, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le le pont de Stamford. Dans le rôle de visiteur, le La ville de Leicester ils ont été battus deux fois et ont fait match nul cinq fois au cours de leurs 18 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le le pont de Stamford et le solde est de sept victoires, deux défaites et cinq nuls en faveur de la Chelsea. De plus, les visiteurs ajoutent trois jeux d’affilée sans perdre dans le domaine de Chelsea. La dernière fois que ces équipes ont joué dans ce tournoi, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un score de 2-0 pour les visiteurs.

Actuellement, le La ville de Leicester il est en tête du classement avec une différence de deux points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, occupent la quatrième place avec 64 points au classement. En revanche, les visiteurs ont 66 points et occupent la troisième position de la compétition.