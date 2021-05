37e journée de Serie A: avant le match de la Fiorentina

15/05/2021 à 12:31 CEST

Dimanche prochain à 12h30 aura lieu le match de Serie A qui affrontera le Fiore et à Naples dans le Stade communal Artemio Franchi.

La Fiorentina Il affronte la rencontre de la trente-septième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Cagliari dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté neuf des 36 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 47 buts pour et 57 contre.

Du côté des visiteurs, le Naples a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Udinese en tant que local et le Spezia Calcio loin de chez lui, respectivement 5-1 et 1-4, il entend donc profiter de la dynamique gagnante dans le stade du Fiorentina. Avant ce match, le Naples ils avaient remporté 23 des 36 matchs disputés en Serie A cette saison, avec 83 buts pour et 40 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Fiorentina ils ont gagné six fois, ont été battus six fois et ont fait match nul six fois en 18 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui semble montrer qu’ils ne font pas partie des équipes les plus difficiles à battre dans leur stade. Dans le rôle de visiteur, le Naples Il a un bilan de 11 victoires, six défaites et un nul en 18 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Fiorentina, les chiffres montrent huit victoires, sept défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs ajoutent deux jeux d’affilée sans perdre dans le domaine de la Fiore. Le dernier match le Fiore et le Naples Dans cette compétition, elle a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un résultat 6-0 pour les visiteurs.

Actuellement, entre le Fiorentina et le Naples il y a une différence de 34 points dans le classement. L’équipe de Giuseppe Iachini Il entre dans le match en treizième position et avec 39 points avant le match. Pour sa part, Naples il est quatrième du tableau avec 73 points.