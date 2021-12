38 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

La semaine de Noël commence, et l’actualité ne veut pas perdre de l’importance. Voici les plus intéressantes du week-end.

Le réseau social WhatsApp va donner pouvoir absolu aux administrateurs de groupe, au point qu’ils peuvent supprimer des messages qu’ils n’ont pas écrits.

Yahoo! La finance a choisi Pire entreprise de 2021, et vous devinez sûrement qui a gagné…

Nous recommandons le Examen de l’iPad 9 génération, ordinateur portable Realme Book, casque Audio Technica ATH-M50x BT2 et moniteur MSI OPTIX MPG321QRF-QD. Des rapports tels que les 10 cadeaux d’Apple qui ne sont pas un iPhone, Programmes inutiles de Windows 11, chargeurs et types de recharges pour voitures électriques, alternatives bon marché au robot Lidl, et plus encore.

Actualités technologiques

Avec le marché en baisse, quel est l’intérêt d’acheter : Shiba Inu ou Dogecoin ? Lire les nouvelles

WhatsApp permettra aux administrateurs de groupe de supprimer n’importe quel message. Lire les nouvelles

Ils choisissent la pire entreprise de 2021, et le gagnant n’a surpris personne. Lire les nouvelles

NVIDIA présente de nouvelles puces graphiques RTX et MX pour les ordinateurs portables. Lire les nouvelles

Votez pour les ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs ordinateurs de bureau. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Utilisez n’importe quelle image ou vidéo sur Android comme contenu flottant avec cette astuce. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

BusKill, le câble USB qui détruit votre ordinateur portable s’il est débranché. Lire les nouvelles

Nous avons soumis l’iPad d’Apple 9e génération à toutes sortes de tests. Lire notre analyse et avis

Windows 11 est-il soudainement devenu lent ? C’est une erreur de Microsoft et il y a une solution. Lire les nouvelles

Combien y a-t-il de façons d’arrêter Windows 11 ? Lire le tutoriel

Le moniteur MSI OPTIX MPG321QRF-QD en vaut-il la peine ? Lire notre analyse et avis

Existe-t-il des différences entre les formats JPG et JPEG ? Lire le rapport

Ces programmes sont inutiles sous Windows et il vaut mieux les désinstaller. Lire le tutoriel

Comment est l’ordinateur portable realme Book ? Consulter l’analyse et l’opinion

Comment utiliser votre mobile comme curseur pour un ordinateur. Lire le tutoriel

Meilleures banques d’alimentation pour charger un ordinateur portable avec USB Type C. Lire le rapport

Mode de vie

Ce sont les meilleurs écouteurs sans fil à moins de 50 $ que vous puissiez acheter. Lire les nouvelles

10 cadeaux originaux pour la famille ou les amis technophiles. Consulter la liste

13 produits Apple non iPhone qui valent aussi votre temps. Lire les nouvelles

Des alternatives pas chères au robot Lidl qui n’ont rien à vous envier. Consulter la liste

Un casque pour le montage vidéo ou musical, Audio Technica ATH-M50x BT2. Lire notre analyse et avis

10 cadeaux Xiaomi pour les fans de la marque chinoise en Espagne. Lire les nouvelles

Les meilleures playlists de chants de Noël sur Spotify. Lire le rapport

Mercadona surprend avec sa version bon marché du controversé Healthy Nocilla. Lire les nouvelles

Guide et conseils pour l’achat d’un chauffe-biberon. Lire le rapport

Loisirs et jeux

Même Microsoft n’a pas de consoles Xbox – vous devez utiliser des kits de développement dans une compétition Halo. Lire les nouvelles

Quelle console offrir à Noël ? Ce sont les meilleures options disponibles. Lire le rapport

Moteur

Citroën présente un buggy électrique sans porte pour un week-end d’aventure. Lire les nouvelles

Ils créent un robot à deux roues motorisées capable de monter des escaliers encore plus vite que vous. Lire les nouvelles

Chargeurs et types de recharge de voitures électriques : tous ne se chargent pas aussi vite. Lire le rapport

Sciences et culture

Test d’antigène : comment les utiliser correctement et que faire s’il est positif. Lire les nouvelles

Un hasard dévoile une mosaïque romaine d’il y a deux millénaires utilisée comme table basse depuis 50 ans. Lire les nouvelles

Ces robots autonomes vous apporteront votre commande de nourriture pendant que vous attendez à l’aéroport. Lire les nouvelles

Des scientifiques mettent au point un test pour découvrir si votre chat est un psychopathe, oserez-vous le vérifier ? Lire les nouvelles

Les batteries flexibles, semblables à du papier et biodégradables sont là. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Le sadhu indien qui lève le bras pour la paix mondiale depuis 48 ans. Lire les nouvelles

Des dizaines de chameaux expulsés d’un concours de beauté en Arabie saoudite parce que leurs propriétaires avaient utilisé le botox pour les embellir. Lire les nouvelles

Cela commence par échanger une épingle à cheveux et finit par obtenir une maison avec un jardin. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!