384 millions de dollars investis dans le minage de bitcoins Crypto nouveaux médias

Les ETF BlackRock sont entrés de manière substantielle dans le minage de bitcoins avec une participation dans Marathon Digital Holdings (MARA) et Riot Blockchain (RIOT), pour une valeur totale de près de 384 millions de dollars.

Selon les rapports de Forbes, il semble que BlackRock, le géant mondial de l’investissement basé à New York, souhaite investir dans le monde de l’extraction de bitcoins.

Et de fait, le document déposé le 30 juin dernier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine révèle que Les ETF BlackRock détiennent une participation de 6,71 % dans Marathon Digital Holdings (MARA) et une participation de 6,61 % dans Riot Blockchain (RIOT).

Cela représente un investissement de 207 millions de dollars sur les actions MARA et de 176 millions de dollars sur les actions RIOT.

Blackrock dans le monde des crypto-monnaies

D’ailleurs, ce n’est pas nouveau que BlackRock s’intéresse au monde des crypto-monnaies. En avril 2021 dernier, le rachat par la multinationale de 37 bitcoins contrats à terme du CME ou Chicago Mercantile Exchange a été officialisé par un document de la SEC.

Plus précisément, il s’agissait du CME Bitcoin FUT MAR21 XCME 20210326, qui a expiré le 26 mars 2021. D’après ce qui avait émergé, l’investissement s’élevait à 6,5 millions de dollars, soit un prix moyen d’environ 35 000 $ par BTC, tandis que la valeur à leur expiration était d’environ 9,8 millions de dollars.

ETF BlackRock et minage de bitcoins

Parmi les centaines de fonds spéculatifs et d’ETF de Blackrock, son ETF iShares Russell 2000 Index et son secteur iShares Expanded Tech-Software détiennent les actions de sociétés minières de crypto-monnaie. Plus précisément, c’est BlackRock ETF iShares Russell 2000 qui détient plus d’actions de MARA et RIOT que tout autre ETF.

Le nouveau choix de BlackRock de participer à une société minière de bitcoins est l’une des dernières tendances importantes pour les institutions financières traditionnelles à veulent être exposés à la crypto-monnaie en se concentrant sur les mineurs basés aux États-Unis.

Parmi les nombreuses raisons, il y a sûrement le fait que les revenus de l’extraction de bitcoins ont considérablement augmenté au cours des trois dernières semaines. On parle de profits plus que doublés, passant de 0,17 $ par jour et par THash/s le 27 juillet à plus de 0,4 $ à la mi-août.

Cela s’est produit sans aucun doute en raison de la augmentation du prix du BTC et la prime associée pour les mineurs si quantifiée en $, et aussi grâce à l’ajustement de l’algorithme à la la difficulté de l’exploitation minière est tombée à son plus bas sommet de l’année.

Un ajustement voit également les deux sociétés choisies par BlackRock en bénéficier énormément, d’autant plus que l’élimination des concurrents sur le territoire chinois (en raison de l’interdiction restrictive en Chine cette année).

Le soutien des gros investisseurs veut récompenser les mineurs de crypto-monnaie d’autres pays, tout comme l’ETF de BlackRock qui a choisi d’investir dans les actions de Marathon, basé à Las Vegas, Nevada, et Riot basé près de Denver, Colorado.

Le problème des ETF Bitcoin aux États-Unis

En restant sur le territoire américain, un autre problème est lié aux ETF Bitcoin, c’est-à-dire ceux directement liés à l’actif crypto-monnaie.

En réalité, la SEC continue de retarder toutes les demandes d’approbation d’ETF bitcoin pendant au moins deux ans.

Parmi les cas figure la demande de Wisdom Tree, qui a été initialement déposée auprès de la SEC le 26 mars mais reportée à plusieurs reprises, la dernière fois le mois dernier.

La justification du report continu est toujours de vouloir des commentaires supplémentaires, en particulier pour s’assurer qu’un ETF sur bitcoin ne pourrait pas être susceptible d’être manipulé ou comment les candidats peuvent empêcher les actes frauduleux.

Malgré cela, les applications continuent de tomber sur la table SEC, et pour certains acteurs de la crypto-monnaie, l’approbation n’est devenue qu’une question de temps. Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a spécifiquement déclaré qu’étant donné l’intérêt continu des investisseurs institutionnels pour le bitcoin, la SEC pourrait commencer les approuver dès la fin de cette 2021.