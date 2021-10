38e journée de Major League Soccer : aperçu du match des Whitecaps de Vancouver

in

10/02/2021 à 04:00 CEST

Dimanche prochain à 04h00 se jouera le match de la trente-huitième journée de Major League Soccer, qui mesurera à Whitecaps de Vancouver et à Tremblements de terre de San José dans le Stade BC Place.

Les Whitecaps de Vancouver affronte le match de la trente-huitième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Dynamo de Houston à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 26 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 31 buts pour et 34 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tremblements de terre de San José ne pouvait pas gagner à Sondeurs de Seattle lors de leur dernier match (1-3), de sorte qu’une victoire contre le Whitecaps de Vancouver cela l’aiderait à améliorer son record au championnat. Sur les 27 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Tremblements de terre de San José Il en a remporté huit et accumule un chiffre de 41 buts encaissés contre 35 en faveur.

En référence à la performance locale, le Whitecaps de Vancouver Il a réalisé un bilan de sept victoires, quatre défaites et deux nuls en 13 matchs disputés dans son stade, des chiffres qui peuvent sembler encourageants pour lui. Tremblements de terre de San José, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade BC Place. Aux sorties, le Tremblements de terre de San José Il affiche un bilan de quatre victoires, trois défaites et six nuls en 13 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade BC Place, en fait, les chiffres montrent trois défaites et trois nuls en faveur de la Whitecaps de Vancouver. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en août 2021 et le résultat a été un match nul (0-0).

En ce moment, entre le Whitecaps de Vancouver et le Tremblements de terre de San José il y a une différence d’un point dans le classement. Les Whitecaps de Vancouver Il arrive à la rencontre avec 34 points à son casier et occupant la huitième place avant le match. Pour sa part, Tremblements de terre de San José il a 33 points et se classe 10e du tournoi.