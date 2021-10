38e journée de Major League Soccer : aperçu du match LA Galaxy

10/03/2021 à 02:00 CEST

Les Galaxie joue ce lundi à 2:00 son trente-huitième match de Major League Soccer contre le Los Angeles FC dans le Centre StubHub.

Les LA Galaxie arrive à la trente-huitième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Véritable lac salé dans le match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 11 des 27 matches disputés à ce jour en Major League Soccer et ont réussi à marquer 38 buts pour et 44 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Los Angeles FC ne pouvait pas faire face à la Bois de Portland lors de son dernier match (1-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. Sur les 27 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Los Angeles FC il en a remporté neuf et affiche un bilan de 39 buts marqués contre 40 buts encaissés.

En ce qui concerne les performances à domicile, le LA Galaxie Il a gagné sept fois, a été battu quatre fois et a fait match nul deux fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Dans le rôle de visiteur, le Los Angeles FC a un bilan de trois victoires, neuf défaites et un nul en 13 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la LA Galaxie pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Centre StubHub, en fait, les chiffres montrent quatre victoires et un match nul en faveur du LA Galaxie. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Los Angeles FCEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière rencontre entre les Galaxie et le Los Angeles FC Dans cette compétition il s’est joué en août 2021 et s’est soldé par un match nul (3-3).

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que le LA Galaxie ils devancent l’équipe visiteuse avec une avance de cinq points. Les locaux, avant ce match, sont à la sixième place avec 38 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse est neuvième avec 33 points.