39 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Même les vacances n’arrêtent pas l’actualité technologique, et encore moins avec l’un des salons technologiques les plus importants de l’année, le CES 2022, qui débute aujourd’hui.

La nouvelle année nous a apporté changements dans la garantie du produit, la disponibilité des pièces, et d’autres nouveautés que nous vous annonçons.

La société allemande Delivery Hero prend le contrôle de l’espagnol Glovo, l’une des startups les plus importantes du pays.

Ce week-end, nous avons publié le analyse du mobile Motorola E40, du casque Razer Kaira Pro et de l’aspirateur Roborock Dyad. Et des rapports comme les fonctions cachées de votre iPhoneComment optimiser les applications Android, les films exclusifs HBO Max, astuces pour retoucher et organiser les photos, machines pour faire du lait végétal, et bien plus encore.

Actualités technologiques

Delivery Hero prend le contrôle de Glovo, la célèbre entreprise espagnole de livraison à domicile. Lire les nouvelles

Le CES 2022 n’est pas annulé, mais durera un jour de moins. Lire les nouvelles

La nouvelle année vous apporte 3 bonnes nouvelles si vous allez acheter des appareils électroniques. Lire les nouvelles

Si vous possédez un mobile Xiaomi, cela vous intéresse : les dates de mise à jour vers MIUI 13 ont été dévoilées.

Samsung présente au CES 2022 un moniteur PC qui contrôle les appareils domestiques, et un nouveau moniteur 4K incurvé à 240 Hz.Lire l’actualité

Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs téléviseurs intelligents haut de gamme. Lire les nouvelles

Téléphones portables

L’astuce virale simple de TikTok pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre iPhone. Lire les nouvelles

Ce sont les meilleurs téléphones Oppo que vous pouvez acheter en 2022. Lire le rapport

Un mobile qui nous a surpris, le Motorola E40. Lire l’analyse et l’opinion

Ce sont les meilleurs téléphones POCO que vous pouvez acheter en 2022. Lire le rapport

Comment arrêter de partager des données et préserver votre confidentialité sur Google Maps. Lire le tutoriel

Fonctionnalités cachées et choses que vous ne saviez pas que votre iPhone pouvait faire. Lire le tutoriel

Comment optimiser la consommation des applications sur Android pour économiser la batterie ou les faire fonctionner. Lire le rapport

Ordinateurs et tablettes

XPG Vault, la première souris avec 1 To de stockage. Lire les nouvelles

Quels sont les meilleurs outils gratuits pour réparer Windows 11 ? Lire le rapport

Comment effacer les différents caches de Windows 11 pour améliorer les performances. Lire le tutoriel

Mode de vie

Astuces pour organiser et retoucher toutes les photos que vous avez prises ce Noël sans effort. Lire le rapport

Qu’est-ce que « l’allée de la honte » des supermarchés comme Lidl ou Aldi. Lire les nouvelles

L’aspirateur qui aspire et nettoie en une seule fois ? Nous avons testé le Roborock Dyad. Lire le rapport

Machines à lait végétal : ce qu’elles sont, comment elles fonctionnent et tout ce que vous devez savoir. Lire le rapport

Guide et conseils d’achat des produits Cecotec : gammes, garantie, service technique… Lire le rapport

Loisirs et jeux

La curieuse raison pour laquelle vous ne verrez jamais James Bond avec un iPhone. Lire les nouvelles

Les meilleurs films et séries que vous pouvez regarder gratuitement sur Pluto TV. Lire le rapport

Les meilleurs films HBO Max que vous ne trouverez pas sur Netflix ou sur toute autre plate-forme. Lire le rapport

Le canapé Arcade est là, pour les gamers nostalgiques des années 90.Lire l’actualité

Comment obtenir des jeux gratuits avec Amazon Prime Gaming. Lire les nouvelles

Nous avons testé les casques pour Xbox, le Razer Kaira Pro. Lire notre analyse et avis

Détruisez 15 Game Boy Colors classiques avec de la résine pour créer une table de jeu Pokémon, de l’art ou une destruction gratuite ? Lire les nouvelles

Les 7 meilleurs jeux FPS à jouer depuis le navigateur sans ordinateur puissant. Lire le rapport

10 jeux PlayStation 5 étonnamment bon marché malgré leur qualité. Lire le rapport

Moteur

Quoi de neuf dans Android Auto et Apple CarPlay pour 2022. Lire les nouvelles

Qu’est-ce que l’OBD et comment tirer le meilleur parti de l’électronique de votre voiture. Lire les nouvelles

La science

Des scientifiques ont construit un robot gecko pour découvrir les secrets de son atterrissage. Lire les nouvelles

Ce robot masseur coûte 300 000 euros mais il promet d’enlever tous les nœuds de votre dos. Lire les nouvelles

Les secrets du mont Olympe, la plus grande montagne du système solaire, presque trois fois plus haute que l’Everest. Lire les nouvelles

L’astuce appuyée par la science pour que l’eau ne déborde pas lors de la cuisson des pâtes. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Sur la Burning Mountain d’Australie, il y a un feu qui brûle depuis 6 000 ans, et ce n’est pas un volcan. Lire les nouvelles

Tanbo Art, l’art japonais qui crée des dessins spectaculaires dans les rizières, comment font-ils ? Lire les nouvelles

Les pommes fantômes existent et sont un phénomène naturel, mais très rare.. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!