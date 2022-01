39 autres protocoles d’accord signés avant le sommet Vibrant Gujarat

Le gouvernement du Gujarat a signé 135 protocoles d’accord pré-VGGIS d’une valeur de plus de 60 000 crores de roupies au cours des six derniers lundis.

Dans la perspective de la 10e édition du Vibrant Gujarat Global Investor Summit (VGGIS), le gouvernement du Gujarat a signé lundi 39 autres protocoles d’accord.

Les protocoles d’accord portent sur les ports, les énergies renouvelables, l’hydrogène vert renouvelable, les pesticides, les produits chimiques de synthèse, la formation et la recherche, et l’éducation. Il s’agit de la sixième et dernière tranche de protocoles d’accord avant VGGIS 2022, qui se tiendra du 10 au 12 janvier.

Le gouvernement du Gujarat a signé 135 protocoles d’accord pré-VGGIS d’une valeur de plus de 60 000 crores de roupies au cours des six derniers lundis. Pour les deux dernières tranches, l’État n’a pas divulgué les détails financiers des MoU.

Shree Cement, dont le siège est à Kolkata, a signé des protocoles d’accord pour développer une cimenterie intégrée avec une jetée captive, une unité de broyage de ciment et un projet solaire captif à Lakhpat dans le district de Kutch. Shree Rama Newsprint, l’un des plus grands fabricants indiens de papier recyclé, envisage de mettre en place une usine de transformation agricole d’une capacité de 20 000 tonnes par jour pour écraser le maïs, dans le district de Surat.

Madura Carbon India a manifesté son intérêt pour la production de carbone dans le district de Valsad, tandis que le conglomérat commercial DCM Shriram, doté de 7 770 crores de roupies, s’est concentré sur la fabrication de produits chimiques de spécialité dans le district de Bharuch. La Baroda Rayon Corporation a signé un protocole d’accord pour 15 000 TPA de fil de filament de viscose et 6 600 TPA de production de soude caustique à Dahej.

Alembic Pharmaceuticals a signé un protocole d’accord pour l’expansion de son usine de produits chimiques organiques synthétiques dans le district de Bharuch. Le fabricant de ferrures de meubles Hettich Group, dont le siège est à Westphalian en Allemagne, a signé un protocole d’accord via sa filiale indienne Hettich India pour fabriquer des canaux Quadro dans le district de Vadodara.

Ambica Steels a signé un accord pour une usine d’acier inoxydable intégrée Greenfield d’une capacité de 20 000 TPA dans le district de Kutch, tandis que TN India, la filiale indienne d’un géant multinational japonais, mettra en place une usine de fabrication de boulons en acier chromé. Le Groupe Vishakha a manifesté son intérêt pour la mise en place d’une unité de production de composants de modules solaires à Kutch.

Un haut responsable étroitement impliqué dans la cérémonie de signature du protocole d’accord a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi participerait au sommet les deux premiers jours. Il inaugurera l’événement en présence de dignitaires, dont des dirigeants politiques, des émissaires, des magnats des affaires et d’autres d’au moins 26 pays.

