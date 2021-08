39 meilleures idées et significations de tatouage Leo pour 2021 à copier

@joannamroman, @naraishikawaInstagram

Dites-moi, quoi de mieux pour un Lion en quête d’attention (<3) qu'un tatouage audacieux qui attirera les compliments ? Nous sommes actuellement au milieu de la saison des Lions, et avec toute cette créativité et cette énergie audacieuse dans l'air, ne soyez pas surpris si vous ressentez l'envie d'obtenir une nouvelle encre. Mais pour mémoire, vous n'avez pas besoin d'attendre le 22 juillet pour commencer à réfléchir à des idées pour tous les tatouages ​​​​Léo que vous allez obtenir. Au cas où vous auriez besoin d'un rappel du dur à cuire que vous êtes (vous n'avez pas oublié, mais je sais que vous aimez quand même les éloges), vous êtes un LEO, le chef de la meute qui établit les règles, alors mélangez cela avec votre nature impulsive, aaa et vous en avez probablement déjà un. Mais si vous envisagez de vous faire un autre tatouage qui montre à quel point vous êtes fier d’être un Lion, laissez ces 39 meilleurs tatouages ​​​​Léo inspirer votre prochain design. N’oubliez pas de prendre des photos Instagram de feu après (nous savons que vous les aimez).

1 Ce tatouage Lion d’une main tenant le soleil

Alors que d’autres signes du zodiaque sont gouvernés par des planètes, vous, mon ami, êtes gouverné par le soleil (comme si vous aviez besoin de plus de raisons pour vous sentir spécial !). Faites savoir à tout le monde que le monde tourne autour de vous avec un tatouage de soleil, mais équilibrez-le avec un tatouage à la main autour pour représenter votre nature protectrice.

2 Cette ligne de travail Leo Tattoo

Peu de dessins de tatouage sont aussi omniprésents chez les Lions que le lion tête, alors préparez-vous à en voir plus que quelques-uns dans cette rafle. Cette version présente le profil latéral pour montrer cette crinière que les Lions aiment tant.

3 Ce ​​tatouage de la constellation du Lion

Soyons honnêtes, les Lions discrets pensent qu’ils sont les centre de l’univers, donc cet astronaute dans l’espace aux côtés de la constellation du Lion a tellement de sens.

4 Ce tatouage d’art en ligne de flamme

En signe de feu qui aime l’attention ? Ouais, ça tatouage de flamme devant et au centre sur votre cage thoracique (ou, tbh, n’importe où sur votre corps) a du sens pour un Lion.

5 Cette grande pièce florale

“A quoi ça sert de se faire tatouer si tu ne veux pas le montrer ?!” dit chaque Lion jamais. Vous savez que vous vivez pour les applaudissements, donc un grand, audacieux, beau tatouage floral dans un endroit où tout le monde peut le voir vous conviendrait parfaitement.

6 Ce tatouage de boussole

Vous êtes le leader de la meute et tout le monde le sait, alors pourquoi ne pas le mettre à l’encre avec un tatouage de boussole cool? Points doubles pour des finitions fines, qui ont l’air très élégantes et nettes.

7 Ce tatouage à la main et au cœur

Un lion féroce est peut-être le premier symbole qui vous vient à l’esprit, mais n’oubliez pas que Les Lions sont aussi des gens vraiment chaleureux, accueillants et passionnés. Un tatouage de cœur avec un coup de main aurait également tout à fait du sens.

8 Ce tatouage Lion Stick-and-Poke

Un Lion n’est jamais du genre à se détourner de l’attention, et un tatouage au poignet, comme ce petit combo lion et soleil, est pas celui que vous devrez essayer trop fort pour exposer.

9 Ce tatouage de tige de rose

Un tatouage underboob d’une tige de rose romantique sera faire appel au côté sexy et confiant d’un Lion, bien que vous puissiez vraiment le mettre n’importe où, aussi grand ou aussi petit que vous le souhaitez (mais allez – nous savons que ce sera à l’avant et au centre).

dix Cette conception de lionne minimaliste

Y a-t-il trop de lions dans votre vie quand vous êtes lion ? Ma réponse : non. Alors pourquoi ne pas rendre hommage au leader OG du peloton avec un simple tatouage de lion minimaliste, comme celui-ci?

11 Cette conception de tatouage pour animaux de compagnie minimale

Les Lions se soucient profondément de leur famille et cela inclut absolument les animaux de compagnie. Un tatouage de votre premier ami à fourrure préféré (le lion est juste derrière) montre votre forte loyauté.

12 Ce tatouage de silhouette de lion

Ce tatouage solide me donne Les vibrations du Roi Lion et je suis tout à fait pour. Laissez-moi deviner, c’était votre film Disney préféré ? Excusez-moi, c’est votre préféré.

13 Ce petit tatouage de feu

Si vous aimez ce tatouage sur la hanche avec une passion ardente, c’est probablement parce que vous êtes un signe de feu passionné. Mystère résolu.

14 Cette conception de symbole floral Leo

À Symbole Lion composé de minuscules et magnifiques tatouages ​​​​de fleurs?! Maintenant, vous aurez une autre excuse pour mettre un haut qui le montre (pas que vous ayez besoin d’une excuse en premier lieu).

15 Ce tatouage au dos audacieux

Un Lion ne peut jamais être éclipsé, alors parfois un petit tatouage caché ne le coupera pas. Demandez à votre tatoueur un motif ornemental complexe le long de votre colonne vertébrale cela vous gardera à 100% sous les projecteurs.

16 Ce tatouage à moitié lion et à moitié script

Votre bravoure est l’un de vos meilleurs traits, alors obtenez un tatouage Lion qui représente votre détermination en tant que signe de feu fixe, comme ce tatouage de lion à demi-visage avec une écriture verticale à côté qui dit “endurance”.

17 Ce petit tatouage de coeur

D’habitude, je n’utiliserais pas le mot « sous-estimé » pour décrire quoi que ce soit en rapport avec les Lions, mais ce simple Lion tatouage est trop beau pour laisser passer. Ce mini tatouage de coeur est une façon mignonne de représenter votre côté romantique.

18 Cette conception de lion enflammé

Vous êtes naturellement créatif et expérimental, ce qui signifie que même vous pouvez rendre les tatouages ​​​​de lion et de feu populaires originaux et unique, comme ce tatouage à l’aquarelle.

19 Cette conception de fleur délicate

Les Lions sont à parts égales puissants et délicats, donc pour montrez votre côté plus doux, faites-vous un tatouage floral délicat à la cheville. Vous fleur délicate, vous.

20 Ce tatouage de roi lion

En tant que maître du zodiaque (selon vous) et en tant que leader né, une couronne est parfaitement logique pour un Lion tatouage.

21 Cette conception de lionne avec des lignes géométriques

En plus ~ ​​abstrait ~ dessins de tatouage? Vous adorerez ce tatouage géométrique Leo – les lignes fines, les angles et les formes. ajouter une autre couche de profondeur.

22 Ce tatouage de cage thoracique

Peu importe le fait que les tatouages ​​​​de la cage thoracique font mal comme @ * # &. Si vous avez l’esprit têtu sur un seul (ils ont l’air si bons!) Et que vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez (c’est une chose Lion), cela en vaudra la peine pour vous. Este tatouage de lune le placement est le choix parfait pour le signe de feu fixe.

23 Ce tatouage de lion à visage fendu

Cette version unique du lion classique avec des visages côte à côte décalés est un excellent démarreur de conversation, qui, soyons honnête, est exactement ce que vous vouliez.

24 Ce tatouage de couronne simple

Non seulement les Lions sont des leaders, ils sont aussi royal et aime vivre dans le luxe. Dois-je expliquer davantage pourquoi un tatouage de couronne royale a du sens?

25 Cette conception de tatouage de rose et de soleil

Il y a une raison pour laquelle les tatouages ​​floraux sont si populaires—ils sont tellement mignons. Associez-le à un sunburst pour compléter ce tatouage Leo.

26 Ce tatouage de signe de feu

Si une flamme avec de l’encre noire est un choix trop évident, donnez-lui une petite touche en optant plutôt pour de l’encre rouge et en la plaçant autour de votre doigt pour que tout le monde puisse l’admirer. Qui a besoin d’une bague quand on a un tatouage comme celui-ci ?

27 Ce tatouage éclair

Cet éclair bb est une option adorable pour un tatouage Leo. Les Lions ont non seulement une quantité folle d’énergie, mais ils éclairent également chaque pièce dans laquelle ils entrent.

28 Cette idée de tatouage de symbole Leo

Au lieu de vous faire tatouer votre symbole du zodiaque, optez pour ce tatouage Lion qui ajoute la bonne quantité d’éclat.

29 Cette conception de lion et de constellation

Combinez une constellation avec un lion et vous obtiendrez le tatouage ultime de Lion ça va attirer l’attention de tout le monde, ne vous inquiétez pas.

30 Ce tatouage de script «Soyez passionné»

Parfois, votre nature fougueuse peut être considérée comme “trop”. Ce tatouage de Lion est un rappel de ne laisser personne tamiser votre lumière.

31 Ce tatouage de chat et de constellation Leo

Désolé, mais à quel point ce tatouage de chat est-il mignon ? Si vous êtes un amoureux des chats (lequel, euh, qui ne l’est pas ?) Ou vous veux quelque chose qui n’est pas une crinière de lion sur ton bras, ce tatouage Lion est pour vous.

32 Cette conception de lion ombragé

Pour info, un tatouage Lion ombré et super détaillé comme celui-ci n’est pas pour les âmes sensibles—ça va être douloureux, mais TBH, je pense que ça vaut le coup.

33 Ce tatouage de Lion « Imaginez »

Peut-être que le mot “imaginer” ne vous fait pas immédiatement penser à un Lion, mais c’est en fait le parfait message à votre moi exagéré pour continuer à rêver grand.

34 Ce tatouage de couronne

Un tatouage avec un travail aussi minutieux peut nécessiter quelques retouches au fil du temps, mais en tant que Lion qui embrasse sa tendance à être très exigeant, cela ne vous dérangera pas.

35 Ce tatouage de Lion au piment rouge

Les Lions sont épicé et toujours apporter de la chaleur, faisant de ce petit piment rouge effronté une option de feu (ha) pour un tatouage Leo.

36 Ce tatouage de lion aux lignes fines

Comment dope est le détail de ce tatouage Leo fine ligne? Si ça va être sur ton corps pour toujours, pourrait aussi bien ressembler à une œuvre d’art, ai-je raison?

37 Ce tatouage de script “amant”

Venant d’un Lion qui a exactement le même tatouage de script, juste à un endroit différent, je peux confirmer que cette conception de Lion qui dit “amoureux” est vraiment mignonne. Ça aussi représente combien d’amour vous devez donner.

38 Ce tatouage de lion cosmique

Ce tatouage Leo mi-lion, mi-cosmique-plan est distinctif et élaboré–juste comme toi.

39 Ce tatouage Leo tenant la main

Au cas où vous ne le sauriez pas, Les Lions sont des êtres super affectueux. Cela fait de ce tatouage délicat (et vraiment joli) une option géniale pour les Lions.

Brooke Shunatona Brooke Shunatona est une collaboratrice de Cosmopolitan.com. Ama Kwarteng Ama Kwarteng était auparavant rédactrice beauté associée chez Cosmopolitan.

