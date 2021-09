39 projets miniers de Coal India subissent des retards

Le charbon de l’Inde représente plus de 80 pour cent de la production nationale de charbon.

Les 39 projets d’extraction de charbon de CIL, propriété de l’État, sont en retard sur le calendrier en raison de retards dans l’obtention des autorisations vertes et de problèmes liés à la réhabilitation et à la réinstallation (R&R).

Cela prend de l’importance dans le sillage des centrales électriques du pays aux prises avec l’épuisement des stocks à leur fin.

“114 projets de charbon avec une capacité sanctionnée de 836,48 mty (millions de tonnes par an) et un capital sanctionné de Rs 1,19,580,62 crore sont à différents stades de mise en œuvre dont 75 projets sont dans les délais et 39 projets sont retardés”, Coal India Ltd (CIL) a déclaré dans son rapport.

Les principales raisons des retards dans la mise en œuvre de ces projets sont les retards dans les défrichements forestiers et la possession des terres et les problèmes liés à la R&R.

Les neuf projets de charbon de CIL, d’une capacité sanctionnée de 27,60 millions de tonnes par an et d’un capital sanctionné de 1 976,59 crores de Rs ont été achevés avec un capital d’achèvement total de 1 958,89 crores de Rs en 2020-21.

Quatre de ces projets appartiennent à Western Coalfields Ltd (WCL), trois à Central Coalfields Ltd (CCL) et deux à Mahanadi Coalfields Ltd (MCL).

WCL, CCL et MCL sont des filiales de Coal India.

Un projet d’une capacité sanctionnée de 1,4 million de tonnes par an et d’un capital sanctionné de Rs 143,63 crore avait commencé la production de charbon au cours de l’année 2020-21, selon le rapport.

La branche CIL, South Eastern Coalfields Ltd (SECL), est le projet minier qui a démarré la production au cours de l’exercice 21, a-t-il déclaré.

Sur la base de la projection de la demande dans « Vision 2024 » pour le secteur du charbon dans le pays et de la projection de la demande ultérieure sur CIL, une feuille de route a été préparée pour projeter le plan de production à moyen terme. Dans ce cadre, CIL a envisagé une production de charbon d’un milliard de tonnes en 2023-24 pour répondre à la demande de charbon du pays.

Pour atteindre cet objectif, le CIL a identifié des projets majeurs et évalué leurs enjeux.

