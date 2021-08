3D STUDIO90ies lance une collection NFT unique et luxueuse | Invezz

in

Le studio de production artistique 3Dcentralized STUDIO90ies publie une collection de 12 figurines 3D très réalistes, la collection SADBUNZ, en hommage à la tristesse. Les articles font écho à des objets de collection de luxe, selon un communiqué de presse envoyé exclusivement à Invezz.

Plus tard ce mois-ci, ils feront partie d’une exposition virtuelle intitulée “TOUT LE MONDE EST AUTOUR DE NOUS”, mettant en vedette les principaux artistes NFT exposés à l’aide de la technologie immersive d’Artgence 3D. Tu peux le voir ici.

Un match fait au paradis

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

SADBUNZ combine ces deux tendances en un seul produit. Pendant que les personnages tournent, une bande-son exclusive joue en arrière-plan du luxueux produit NFT rotatif. STUDIO90ies a développé la collection en partenariat avec des experts pour présenter les caractéristiques que les marchés des produits de luxe et des figurines attendent d’un objet de collection.

Plus qu’un objet de collection

Selon Guy Jonathan Kazaumba et Joy Katharina Lorck-Schierning, co-fondateurs et PDG de STUDIO90ies, les chiffres de Sadbunz reflètent la mélancolie de la vie quotidienne à l’ère numérique, où nous n’avons jamais été aussi connectés, mais divisés en même temps. Les créateurs des figurines, Pikazo 21 et Marley XXI, ont déclaré :

« Les émojis sont devenus une partie intrinsèque de notre communication numérique. Voici un fait intéressant : il a été rapporté que nous identifier avec des émojis ou des expressions de dessins animés similaires dans des moments difficiles avait un effet thérapeutique sur nous. D’une certaine manière, SADBUNZ est une réponse aux problèmes croissants de santé mentale. Ils nous rappellent que parfois nous traversons une période difficile, mais aucune tristesse ne durera éternellement. »

La saga Sadbunz commence avec la première édition de la série de figurines de collection NFT. Il y aura 12 combinaisons de couleurs différentes au total. Au sein de ceux-ci, les 75 premières éditions à collecter inspireront une chasse au trésor numérique car elles seront distribuées sur cinq marchés NFT.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent