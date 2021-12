3D Touch était l’une des meilleures technologies jamais créées par Apple

Certaines personnes ne considèrent peut-être pas l’iPhone 6s comme un appareil qui a tout changé, mais il a apporté des améliorations importantes telles que la première caméra 4K sur un iPhone, Live Photos et 3D Touch. Alors que les iPhones d’aujourd’hui enregistrent toujours des vidéos 4K et capturent des photos en direct, aucun d’entre eux n’a plus 3D Touch – ce qui est regrettable car il s’agissait de l’une des meilleures technologies jamais créées par Apple.

En fait, l’histoire de 3D Touch a commencé un an avant l’introduction de l’iPhone 6s, lorsqu’Apple a dévoilé la première Apple Watch au monde en septembre 2014. Étant donné que l’appareil était si petit, la société a inventé une nouvelle façon d’accéder à certains contenus cachés. boutons sur l’interface par des touches avec plus de pression.

L’écran de l’Apple Watch disposait de capteurs de pression capables de détecter l’intensité du toucher afin de reproduire différentes actions. Apple a appelé cette technologie « Force Touch », qui a ensuite été ajoutée au MacBook 2015 pour remplacer le bouton mécanique du trackpad.

Ce n’était qu’une question de temps avant que Force Touch ne soit ajouté à l’iPhone. En septembre 2019, l’iPhone 6s était le premier modèle à disposer d’un écran « 3D Touch ». Malgré le nom différent, 3D Touch était essentiellement Force Touch – une technologie d’affichage basée sur des capteurs de pression pour permettre encore plus d’interactions à l’écran.

Ce que les utilisateurs peuvent faire avec 3D Touch

3D Touch sur iPhone était principalement utilisé pour accéder à des actions rapides sur les icônes d’application lorsque l’utilisateur appuyait fortement dessus. Apple a également créé une API pour un geste appelé « Peek & Pop », qui permettait d’appuyer votre doigt sur un lien ou une conversation pour voir un aperçu rapide de ce contenu. Avec une pression encore plus forte, le contenu était complètement ouvert.

Un geste similaire a également fonctionné pour les notifications, les numéros de téléphone, etc. En plus des actions rapides et de Peek & Pop, 3D Touch a également permis des commandes sensibles à la pression pour les jeux iOS.

Grâce au Taptic Engine, qui a également été introduit avec la première Apple Watch et ajouté à l’iPhone 6s, toutes les actions 3D Touch ont été immédiatement répondues par des vibrations rapides appelées « Haptic Feedback ». Voici comment Apple a décrit la fonctionnalité :

L’iPhone d’origine a présenté le Multi-Touch au monde, changeant à jamais la façon dont les gens expérimentent la technologie. Avec 3D Touch, vous pouvez faire des choses qui n’étaient jamais possibles auparavant. Il détecte à quel point vous appuyez sur l’écran, vous permettant de faire toutes sortes de choses essentielles plus rapidement et plus simplement. Et il vous donne un retour en temps réel sous la forme de tapotements subtils du tout nouveau Taptic Engine.

Qu’est-il arrivé à 3D Touch ?

En 2018, lorsque Apple a présenté trois nouveaux modèles d’iPhone, seuls l’iPhone XS et l’iPhone XS Max étaient dotés de 3D Touch, tandis que le modèle moins cher de l’iPhone XR était équipé de Haptic Touch, ce qui est une façon élégante de dire « appui long avec vibrations ». L’année suivante, les trois modèles d’iPhone 11 sont sortis sans 3D Touch.

Il est difficile de nommer un seul facteur qui a conduit à la fin de 3D Touch sur l’iPhone (et même de Force Touch sur l’Apple Watch). Certes, le coût et la complexité de la production d’écrans avec des capteurs de force et de pression ont été l’un des facteurs décisifs pour mettre fin à cette technologie, mais il y a quelques autres choses à garder à l’esprit.

La plupart des utilisateurs d’iPhone que je connais (et je ne parle pas ici des geeks de la technologie) n’avaient aucune idée de ce qu’était 3D Touch. Certains d’entre eux ne savaient utiliser que quelques gestes, tandis que d’autres n’avaient aucune idée que leurs iPhones avaient une telle fonctionnalité. Et honnêtement, je blâme Apple pour cela.

La société n’a jamais expliqué clairement aux utilisateurs comment tirer parti de 3D Touch. Il n’y avait pas un seul écran lors de la configuration de l’iPhone pour présenter la fonctionnalité, vous deviez donc trouver vous-même comment l’utiliser. Devinez quoi? Plusieurs personnes n’ont pas compris comment l’utiliser.

En conséquence, les développeurs sont devenus moins intéressés par la prise en charge de 3D Touch, et même Apple a cessé de se soucier de la fonctionnalité à un moment donné lorsqu’il s’est rendu compte que la plupart des utilisateurs ne verraient pas d’inconvénient à ce que la fonctionnalité soit remplacée par de longues pressions.

Je veux toujours récupérer 3D Touch

Je ne dis pas qu’il est devenu impossible d’utiliser mon iPhone sans 3D Touch, mais ça me manque toujours à chaque fois que je joue avec mes anciens iPhones qui ont encore les capteurs de force et de pression sur l’écran.

Bien sûr, un appui long peut faire la même chose que 3D Touch pour accéder à des actions rapides dans iOS, mais ce ne sera jamais aussi rapide et précis que d’y accéder instantanément en appuyant plus fort sur l’écran. Et des choses comme Peek & Pop et les actions pour sélectionner du texte en utilisant la pression sur le clavier de l’iPhone étaient extrêmement pratiques.

Sans parler de l’Apple Watch, dont l’interface a été conçue avec Force Touch à l’esprit et maintenant la technologie n’est plus. Haptic Touch pourrait faire le travail, mais cela ne semble pas naturel ou comme « quelque chose que seul Apple ferait ».

Malheureusement, je pense vraiment que 3D Touch a disparu pour toujours, mais c’était l’une des meilleures technologies qu’Apple ait jamais intégrées à l’iPhone. Il était si naturel d’appuyer plus fort à certains endroits et de ressentir instantanément les réponses haptiques. C’était une idée géniale, et c’est dommage qu’elle ait eu une vie si courte.

Pour l’instant, Force Touch vit sur les trackpads d’Apple, mais nous ne savons pas pour combien de temps encore.

3D Touch vous manque ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

