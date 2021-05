3e journée de la Clausura MX League: avant le match Cruz Azul

22/05/2021

Allumé à 04h00 CEST

Dimanche prochain à 03h00, il aura lieu au Stade aztèque le duel entre Croix Bleue et le Pachuca lors de la troisième journée de la Ligue MX Clausura.

le Croix Bleue arrive au troisième match avec l’intention d’améliorer ses effectifs au championnat après avoir fait match nul 1-1 contre le Tijuana dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 13 des 17 matchs disputés jusqu’à présent dans la Liga MX de Clausura, avec une séquence de 26 buts en faveur et 11 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Pachuca venait de remporter leurs deux derniers matchs 1-5 et 1-0, le premier contre le San Luis à la maison et le deuxième contre lui Santos Laguna dans son domaine, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Croix Bleue. À ce jour, sur les 17 matchs joués par le Pachuca En Liga MX de Clausura, il en a remporté six avec un chiffre de 20 buts pour et 19 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Croix Bleue a gagné sept fois, a perdu une fois et a fait match nul une fois en neuf matchs jusqu’à présent, des chiffres qui parlent positivement de l’équipe Image de balise Armando Gonzalez quand il joue dans son stade. Aux sorties, le Pachuca ils ont gagné trois fois et ont été battus trois fois en neuf matchs disputés, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Croix Bleue et le bilan est de cinq défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont une séquence de cinq matchs consécutifs en remportant à domicile contre le Pachuca. La dernière fois qu’ils ont joué au Croix Bleue et le Pachuca Dans cette compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En référence à sa position dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, nous pouvons voir que le Croix Bleue ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 18 points. le Croix Bleue Il arrive au meeting avec 41 points dans son casier et occupant la première place avant le match. Quant à son rival, le Pachuca, est en huitième position avec 23 points.