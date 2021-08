3e journée de la deuxième division : avant le match de Lugo

28/08/2021 à 19:31 CEST

Les Lugo joue ce dimanche à 19h30 son troisième match de deuxième division contre le Valladolid dans le Largeur du chariot.

Les Lugo affronte le match de la troisième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après un nul 0-0 lors de son dernier match contre le Real Sociedad B. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés jusqu’à présent en deuxième division et ajoutent une séquence de deux buts marqués contre deux buts encaissés.

Du côté des visiteurs, le Valladolid réel a été imposé à Real Saragosse 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Villa Toni et Javi Sanchez, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Lugo. À ce jour, sur les deux matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté un et a un bilan de trois buts marqués contre un but reçu.

En tant que local, le Lugo il a tiré le seul match qu’il a joué dans son stade à ce jour. Aux sorties, le Valladolid réel il a également signé un tirage au sort lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Auparavant, il y avait eu d’autres duels dans le Largeur du chariot et les résultats sont deux victoires et deux nuls en faveur de la Lugo. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans défaite contre ce rival de la deuxième division. La dernière fois qu’ils ont affronté le Lugo et le Valladolid dans ce tournoi, c’était en mars 2018 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, on constate que les deux équipes sont séparées de deux points en faveur de Valladolid réel. Les Lugo Il arrive à la rencontre avec deux points à son casier et occupant la douzième place avant le match. Pour sa part, le Valladolid réel il compte quatre points et occupe la quatrième position du classement.