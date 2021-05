3e journée de la deuxième phase de la troisième division: avant le match CF Vimenor

04/05/2021 à 20h00 CEST

Mercredi prochain à 20h00, le match de la troisième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons la victoire à Vimenor et à Samano au La fenêtre.

le CF Vimenor affronte avec un esprit renforcé le match de la troisième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté lors des deux derniers matches de la compétition contre lui Bouclier textile SD hors de son terrain (0-2) et contre lui Atlético Albericia dans son domaine (3-0). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des deux matches disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 34 buts pour et 20 contre.

Pour sa part, Samano il a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre lui Cartes UC dans son fief et le Selaya loin, par 1-0 et 0-1 respectivement, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la CF Vimenor. Avant ce match, le Samano ils avaient gagné dans deux des deux matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec 35 buts en faveur et 20 contre.

En ce qui concerne les performances de la maison, le CF Vimenor il a gagné dans le seul duel de la deuxième phase de la troisième division qu’il a disputé dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Samano ils ont également remporté la victoire lors de leur seul match à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés en La fenêtre et la balance est une défaite et deux nuls en faveur de la CF Vimenor. Le dernier match entre Vimenor et le Samano Dans cette compétition, elle s’est jouée en février 2020 et s’est soldée par un match nul (1-1).

Actuellement, entre CF Vimenor et le Samano il y a une différence de cinq points dans le classement. le CF Vimenor Il arrive au meeting avec 38 points dans son casier et occupe la deuxième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Samano, est premier du classement avec 43 points.