3e journée de la Major League Soccer: aperçu du match de l’Impact de Montréal

Samedi prochain à 21h00 se jouera le match de la troisième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Impact de Montréal et à Columbus Crew dans le Stade Saputo.

le Impact de Montréal arrive au troisième match avec l’intention d’améliorer sa performance dans la compétition après avoir fait match nul 2-2 contre lui Nashville SC dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des deux matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et ajoutent un chiffre de quatre buts encaissés à six en faveur.

Pour sa part, Columbus Crew a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Union de Philadelphie lors de son dernier match, il vient donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, dans le seul match que l’équipe a disputé en Major League Soccer, elle n’en a remporté aucun avec un chiffre de zéro but en faveur et zéro contre.

En tant que local, le Impact de Montréal a gagné jusqu’à présent dans leur seul match joué à ce poste.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Saputo, obtenant en conséquence deux défaites et un nul en faveur du Impact de Montréal. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Columbus CrewEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Impact de Montréal et le Columbus Crew dans ce tournoi, c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 1-2 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir qu’avant le match, le Impact de Montréal est en avance sur le Columbus Crew avec une différence de trois points. le Impact de Montréal Il a quatre points dans la boîte, se classant premier. Pour sa part, le Columbus Crew a un point et occupe la huitième place du classement.