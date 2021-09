3e journée de la Primera Iberdrola : aperçu du duel Eibar Femenino

in

24/09/2021 à 11h00 CEST

Le lendemain de la Primera Iberdrola, la troisième, ils se battront pour un résultat positif sur Eibar et le Sportif.

Les Eibar Femmes Il atteint la troisième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Villarreal Femmes par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des deux matches disputés à ce jour avec un chiffre de trois buts pour et trois contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Club Athlétique Femmes ne pouvait pas faire face à la Société Royale Féminine lors de son dernier match (0-1), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. Avant ce match, le Club Athlétique Femmes il avait remporté l’un des deux matchs disputés en Primera Iberdrola cette saison et accumule le chiffre d’un but encaissé contre deux en faveur.

En tant que local, le Eibar Femmes il a gagné dans la seule confrontation de la Primera Iberdrola qui a joué dans son stade. Aux sorties, le Club Athlétique Femmes il a également remporté la victoire lors de son seul match à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres duels entre les deux rivaux et les résultats sont trois défaites en faveur du Eibar Femmes. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de trois matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de Eibar. Le dernier match auquel ils ont joué Eibar et le Sportif dans la compétition, c’était en avril 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-5 pour les visiteurs.

Actuellement, les équipes sont à égalité à trois points au classement de la Primera Iberdrola, cette rencontre pourrait donc changer leur place dans le tableau. Les Eibar Femmes est en huitième position tandis que, pour sa part, le Club Athlétique Femmes il est septième en attendant le prochain match.