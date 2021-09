3e journée de la Primera Iberdrola : avant-première du match de Barcelone Féminine

in

25/09/2021 à 00h01 CEST

Samedi prochain à 12h00 se jouera le match de la troisième journée de la Primera Iberdrola, dans lequel nous verrons le Barcelone et à Valence dans le Stade Johan Cruyff.

Les Barcelone Femmes affronte avec des esprits renforcés le match de la troisième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Vraies femelles Betis à domicile (0-5) et contre Grenade Ténérife dans son domaine (5-0). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des deux matches disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 10 buts pour et zéro contre.

Concernant les visiteurs, le Valence Femmes a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Sporting de Huelva Femmes lors de son dernier match, il arrive donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois. Des deux matchs qu’il a disputés cette saison de la Primera Iberdrola, le Valence Femmes il n’en a remporté aucun avec un bilan de trois buts pour et six contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Barcelone Femmes il a réussi à gagner dans son seul match joué jusqu’à présent à domicile dans la Primera Iberdrola. Dans le rôle de visiteur, le Valence Femmes n’a pas réussi à gagner dans son seul match à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Barcelone FemmesEn fait, les chiffres montrent 10 victoires, une défaite et un match nul pour les hôtes. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs de suite à domicile contre le Valence. La dernière fois que ces équipes ont joué dans la compétition, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 5-0 en faveur du Barcelone.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de cinq points en faveur de la Barcelone Femmes. Les Barcelone Femmes Il arrive à la rencontre avec six points à son casier et occupant la première place avant le match. Pour sa part, Valence Femmes il a un point et se classe douzième du tournoi.